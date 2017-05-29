У Сполучених Штатах сьогодні державне свято – День пам’яті

Сьогодні у Сполучених Штатх державне свято – День пам’яті, коли вшановується пам’ять військовослужбовців, які загинули під час воєнних конфліктів протягом американської історії. Це також особливий день для всіх ветеранів збройних сил.

Конгрес США проголосив День пам’яті державним святом у 1971 році. Його відзначається останняго понеділка місяця травня.

У всій країні, але особливо у Вашингтоні, заплановано численні відзначення.

Президент Дональд Трамп візьме участь у церемонії покладення вінка до могили Невідомого солдата на Арлігтонському цвинтарі.

Тисячі учасників заїзду байкерів Rolling Thunder покладуть квіти до меморіалів Другої світової війни і В’єтнамської війни. Учасники зльоту – намагаються звернути увагу на нез’ясовану дотепер долю багатьох військовополонених і військовослужбовців.

Організація Ветерани за мир влаштовує кілька заходів у Вашингтоні, щоб запротестувати проти того, що вони називають «обурливою бюджетною пропозицією президента Трампа, яка передбачає збільшення витрат Пентагону на 54 мільярди доларів».

Відзначення Дня пам’яті розпочалися ще у 1865 році, незабаром після закінчення Громадянської війни, коли група колишніх рабів влаштувала перші вшанування пам’яті солдатів, які загинули на війні. Група людей провела ексгумацію тлінних останків понад 250 солдатів Півночі у таборі військовополонених у Чарльстоні, в Південній Кароліні, і влаштувала їм належний похорон.

Протягом понад 50 років під час цього свята вшановувалася пам’ять лише тих військовослужбовців, які загинули під час Громадянської війни, а не під час інших військових конфліктів.

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