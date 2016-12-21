За Берлін: Меркель разом атакують "кремлівські боти" та консерватори-прихильники Трампа

Американські консервативні кола покладають відповідальність за теракт у Берліні, який забрав життя 12 осіб, на політику канцлера Німеччини Анґели Меркель, яка сприяла біженцям із кризових регіонів у прибутті до країни та виступала загалом за спрощення механізму прийняття біженців країнами ЄС.

Цей потік біженців, на відміну від усіх попередніх хвиль біженців до США, містить людей, які прагнуть знищити наш спосіб життя

"Своїм одноосібним рішенням, яке дозволило цій хвилі біженців прибути до Європи, вона однозначно наразила Німеччину та інших на ризик тероризму. Я добре пам'ятаю, як у час, коли вона оголосила про це рішення (сприяти прибуттю біженців - прим. ГА) в уряді Лівану заявили, що близько 2% всіх біженців, які прибудуть до Європи, будуть терористами. Меркель офіційно прийняла 800 000. Тож самі порахуйте. Це 16 000 терористів. А в реальності кількість біженців значно перевищила офіційні цифри", - заявив в ефірі каналу Fox колишній посол США в ООН та претендент на високу посаду у Держдепі Джон Болтон.

Сам новообраний президент США Дональд Трамп після трагедії заявив про намір знищити терористів разом із союзниками та закликав цивілізований світ змінити спосіб мислення.

Протягом усієї виборчої кампанії він наголошував, що не допустить масового прибуття до країни біженців із Сирії за умов відсутності можливості перевірити, чи становлять новоприбулі загрозу. Трамп також закликав до встановлення тимчасової заборони на в'їзд до США осіб із країн, які потерпають від тероризму.

"Меркель заявила, що німці не дозволять страху та злості забрати у них свободу жити. Це не "страх та злість" забирають свободу, це ти Анґела", - твітує Енн Колтер, популярна американська консервативна оглядачка, якій пророкують високу посаду в адміністрації Трампа.

Позиція Трама радикально відрязняється від позиції чинного президента США Барака Обами та конкурентки Трампа на виборах президента США, Гілларі Клінтон, які виступали за відкритість країни до втікачів із зон конфлікту.

Меркель гарантувала собі місце на невірній стороні історії так само, як і її колега, нео-лівак, прихильник відкритих кордонів, глобаліст президент Обама

Критика політики Меркель у колі Трампа, серед іншого, може бути покликана продемонструвати, яку загрозу для США може становити масове прибуття біженців та наскільки помилковою є політика Обами з таких питань, як міграція та біженців.

"Меркель гарантувала собі місце на невірній стороні історії", - заявив популярний ведучий каналу Fox Лу Доббс, - "Так само, як і її колега, нео-лівак, прихильник відкритих кордонів, глобаліст президент Обама. Меркель наполягала на тому, щоб допустити до Німеччини та Європи мільйон сирійських біженців та нелегальних мігрантів. Без перевірок, без оцінки урядом економічних та соціальних наслідків. Це призвело до хаосу у Німеччині та Європі".

У вустах інших критиків, німкеня Меркель, стала уособленням загрози, яку становлять для США та світу т.з "ліві" політики.

"Вона серцем прагне добра, але робить багато чого так само, як ліваки - вони ухвалюють рішення емоційно. Мовляв, давайте всіх біженців впустимо до країни, у нас на всіх вистачить. А що відбувається? Німці потерпають від зґвалтувань: минулого Нового року на жінок масово нападали. Тепер теракт у Берліні. Там багато напруги. Тому у Німеччині посилюється націоналізм, ну може, як у 30-х. Люди хочуть повернути контроль за країною собі", - заявив каналу Fox Роберт Онілл, колишній американський елітний спецпризначенець, який заявляв, що особисто вбив Осаму бін Ладена.

Прикметно, що сам Дональд Трамп у минулому дуже високо оцінював досягнення Анґели Меркель у Німеччині.

"Меркель фантастично успішна на посаді канцлера Німеччини. Безробіття серед молоді на рекордно низькому рівні, а бюджет прибутковий", - твітував Трамп у 2013-му.

Пізніше Трамп звертав увагу на наслідки рішень Меркель щодо біженців.

"У Німеччині мігранти, яких пустили до країни, масово нападають на народ. Новий рік був катастрофою. Задумайтесь", - писав Трамп на початку 2016-го після трагічних подій у Кельні.

Лише обрання президентом США Дональда Трампа врятувало Америку від напливу біженців із найнебезпечніших регіонів світу, заявив конгресмен-республіканець Джефф Данкан, який у ході виборчої кампанії США із захватом привітав публікацію сайтом Wikileaks незаконно отриманого листування демократичних партійних функціонерів.

"Читаючи про, як видається, ісламістський теракт у Берліні, ловлю себе на думці про те, наскільки близькі ми були до того, щоб повторити помилки наших європейських союзників. Гілларі Клінтон балотувалась з обіцянкою пустити у США більше біженців із найнебезпечніших регіонів світу. Біженців, яких не можна цілком перевірити на предмет безпеки", - відзначив у Facebook Данкан.

Біженці із зон конфлікту на Близькому Сході, у Північній Африці та Центральній Азії становлять особливу небезпеку для США - наголошують інші у наближених до Трампа колах.

"Ось чому для мене контроль за кордонами завжди був фундаментальним питанням національної безпеки. Я в принципі немаю жодних заперечень проти щедрих програм підтримки біженців, які тікають від переслідувань з політичних, чи релігійних мотивів. Але цей потік біженців, на відміну від усіх попередніх хвиль біженців до США, містить людей, які прагнуть знищити наш спосіб життя", - відзначив і інтерв'ю Fox претендент на посаду у Держдепі США, Джон Болтон.

Водночас деякі оглядачі, включно із критиками Трампа, звертають увагу на те, що кампанія критики Меркель може відповідати інтересам Москви, яка, як вважається, підтримує на міжнародній арені політиків, які виступають проти усталеного світового балансу, який, серед іншого, обмежує експансіонізм Путіна.

"Із захопленням спостерігаю, як кремлівські тролі розгортають наступ на Меркель. Здебільшого цим займаються акаунти, які раніше агітували за Трампа", - твітує популярний твіттерянин @Queen_Europe, який пише під псевдонімом Анґела Меркель.

"Джон Болтон, претендент номер 2 на держсекретаря у Трампа просто повторює заяви німецької крайньоправої партії "Альтернатива для Німеччини (AfD)", - твітує Нед Реснікофф з видання Think Progress.

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