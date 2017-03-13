Меркель їде до Трампа – Україна, Росія стоять на порядку денному

Президент Дональд Трамп планує розпитати в німецького канцлера Анґели Меркель про її досвід ведення справ з російським керівником Володимиром Путіним і почути її ідеї щодо найкращого шляху досягнення миру на сході України

У вівторок канцлер Німеччини Анґела Меркель відвідає Білий дім. Високопоставлений представник адміністрації заявив, що президент Трамп буде дуже зацікавлений пізнати досвід Меркель перед тим, які він матиме зустріч з кремлівським лідером.

Критики по обох боках Атлантики висловлюють стурбованість з приводу того, що вони вважають наївністю Трампа якщо йдеться про Путіна, зокрема щодо спроби Кремля вплинути на результати президентських виборів у США у 2016 році.

Чотири офіційні особи, які розмовляли з репортерами перед запланованою на 14 березня зустріччю з Меркель, дали зрозуміти, що президент хоче залишити позаду розголошені відмінності в поглядах з німецьким лідером і створити сильні спільні позиції в таких питаннях, як торгівля, кремлівське кібер-втручання у виборчий процес і агресія Росії проти України.

Під час передвиборчої кампанії Трамп звинуватив Меркель в «руйнуванні» Німеччини політикою дозволу на прибуття до країни великої кількості біженців.

В ході візиту до Трампа Меркель будуть супроводжувати керівники двох найбільших німецький компаній – Siemens і BMW, чим канцлер дала зрозуміти, які питання є для неї пріоритетними.

За словами Шабо, Меркель збирається нагадати, що «німецькі компанії є великими інвесторами в США, які забезпечують понад 600 тисяч робочих місць в американсько-німецьких компаніях. Таким чином, вона дає зрозуміти, що в разі защемлення інтересів (Німеччини), США втратить робочі місця».

Канцлер, відома тим, що вона мала тісні відносини з колишніми президентами Джорджем Бушем-молодшим та Бараком Обамою і піддала критиці накладену Трампом заборону на в’їзд іммігрантів до США, кажучи, що «немає виправдання для того, щоб з узагальненим підозрінням ставитись до людей певного походження і поглядів».

Виконавчий директор Трансатлантичної академії і співробітник німецького Фонду Маршалла у Сполучених Штатах Стівен Шабо заявив, що Меркель прибуває на зустріч у Білому домі занепокоєна тим, що Трамп «може стати надто поступливим перед Росією і підірвати режим санкцій, які накладено разом у відповідь на агресію проти України».

Тим не менш, за словами Шабо, якщо Трамп хоче краще розуміти Путіна, то кращого джерела інформації, ніж Меркель, йому не знайти: «Вона дійсно краще, ніж будь-хто, знає Путіна».

В інтерв’ю «Голосу Америки» Шабо сказав, що найгіршим для солідарності Заходу було б, якби важливий гравець, Сполучені Штати, пом’якшили санкції без досягнення поступу в Україні».

Незважаючи на всі проблеми, в Білому домі вже дали зрозуміти, що в адміністрації вважають приїзд Меркель значущою подією.

Дивіться також: США стурбовані можливим впливом Кремля на хід виборів виборів у Європі