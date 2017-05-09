Неподалік узбережжя Лівії затонули два човни з мігрантами

Управління верховного комісара ООН у справах біженців повідомило, що невідома доля 245 мігрантів після аварій у Середземному морі протягом вікенду.

За повідомленням, пов’язаний з управлінням Міжнародний медичний корпус заявив, що одна з аварій сталася в неділю біля узбережжя Лівії. Пропав слід по 163 особах, і висловлюються побоювання, що вони загибли. Одну жінку і шістьох чоловіків вдалося врятувати Лівійській прибережній охороні.

У п’ятницю повідомлено, що пропали безвісти 82 особи з надувного човна, коли він пішов на дно через кілька годин після того, як залишив Лівію.

Міжнародна організація з міграції повідомила про смерть 190 людей, які пропали безвісти після двох морських аварій.

У вівторок Управління верховного комісара ООН у справах біженців повідомило, що цього року при спробі дістатися до Європи через Середземне море загинуло понад 1300 людей.

Експерти висловлюють побоювання, що кількість смертей різко збільшуватиметься у зв’язку з тим, що умови в Середземному морі будуть кращими під час літніх місяців, що лише заохочуватиме більше людей до небезпечних морських подорожей.

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