МВС Італії підтвердило загибель у Мілані берлінського нападника

Міністр внутрішніх справ Італії Марко Мінніті підтвердив, що італійська поліція застрелила підозрюваного у нападі в Берліні Аніса Амрі.

За його словами, автомобіль Амрі зупинила поліція у ніч на 23 грудня у передмісті Мілана для рутинної перевірки документів, після чого підозрюваний дістав зброю і почав стріляти у поліцейського. Поліцейський вистрелив у відповідь.

Як заявив міністр, особу Амрі підтвердили «без тіні сумніву».

19 грудня ввечері вантажівка, якою, за даними слідчих, керував 24-річний біженець із Тунісу Аніс Амрі, в’їхала у натовп, що зібрався на різдвяному ярмарку в центрі Берліна. Загинуло 12 людей, близько 50 – поранено.

Спочатку поліція затримала за підозрою в скоєнні злочину біженця з Пакистану, але згодом відпустила його через брак доказів. Пізніше в поліції заявили, що шукають Аніса Амрі, чиї документи виявили при обшуку вантажівки.

За деякими даними, Амрі провів кілька років в Італії перед тим, як у липні 2015 року переїхав до Німеччини.

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