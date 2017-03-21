Ахметов, попри втрати від війни, залишився у списку мільярдерів Forbes

П’ятеро громадян України зберегли статус мільярдерів у цьогорічному списку журналу Forbes, попри втрати від війни та економічної кризи.

Американське видання вважає, що найбагатшим в Україні залишається 50-річний Рінат Ахметов, статки якого оцінили на $4,6 мільярда.

Українські мільярдери в списку уже в котрий рік представлені в основному власниками активів в індустріальних секторах економіки, які вони отримали завдяки приватизації 1990-тих років

Укладачі списку очевидно не враховували можливі втрати Ахметова після того, як підтримувані Росією угруповання «ДНР-ЛНР» оголосили, що забирають під свій контроль низку підприємств на окупованих територіях на сході України.

Катерина Богуславська, яка досліджує вплив українських бізнес-інтересів на політику у Королівському інституті з міжнародних відносин (Chatam House), вважає, що навіть після можливої втрати активів на окупованих територіях, Рінат Ахметов може зберегти першість серед українських багатіїв завдяки позитивній кон’юктурі на ринках металу та залізної руди для його компаній у групі System Capital Managemеnt.

На другому місці в українському списку Генадій Боголюбов ($1,4 млрд.) Далі у п’ятірці зі статками понад мільярд доларів: Юрій Косюк ($1,2млрд.), Костянтин Жеваго ($1,2млрд.), Ігор Коломойський ($1,1млрд.) та Віктор Пінчук ($1,1млрд.).

"Українські мільярдери в списку вже вкотрий рік представлені в основному власниками активів в індустріальних секторах економіки, які вони отримали завдяки приватизації 1990-тих років. Винятком є лише Юрій Косюк, бізнес якого в основному сконцентрований в сільському господарстві", - сказала Катерина Богуславська у коментарі для «Голосу Америки».

Нам треба збудувати гуманнішу економіку, де супер-багатії платять справедливу частину податків, робітники зароблять достатньо на життя, а уряди інвестують у гідну охорону здоров’я й освіту, щоб кожен мав гарні стартові умови у житті

Найбагатшою людиною світу залишається Білл Ґейтс, співзасновник компанії комп’ютерного програмного забезпечення Microsoft.

Вартість його статків зросла до $86 мільярдів доларів з минулорічних $75 мільярдів.

Після Ґейтса у списку також йдуть американці: інвестор Воррен Баффетт ($14,8 млрд.) та засновник інтернетної компанії Amazon Джефф Бейзос ($72,8 млрд.)

П’ятим у списку - засновник мережі Facebook Марк Цукерберґ ($56 млрд).

Найбагатшою жінкою у списку мільярдерів залишається Ліліан Бетанкур ($39.5 млрд.) з Франції, спадкоємиця косметичної компанії L'Oreal.

Кількість мільярдерів у світі за оцінками Forbes зросла на 13% і зараз у списку 2043 імен.

Більшість нових мільярдерів походять з Китаю і китайці становлять другу найбільшу групу - 319 у списку після американців - 565. На третьому місці - група мільярдерів з Німеччини - 114.

Західні ЗМІ звертають увагу на те, що вартість статків президента США Дональда Трампа у порівнянні з минулим роком впала на приблизно $1 мільярд до $3,5 мільярда через зниження цін на ринку нерухомості у Нью-Йорку.

Представник міжнародної допомогової організації Oxfam Макс Лосон з нагоди оприлюднення нового списку сказав, що “світ, в якому за рік з’явилася рекордна кількість мільярдерів, демонструє ознаки недуги, а не здоров’я... Наша перекручена модель економіки призводить до більш нерівних суспільств, в яких мільйони людей опиняються у пастці злиднів. Це дозволяє елітній групі накопичувати надмірні багатства, у той час як одна людина з дев’яти у світі недоїдають”.

“Нам треба збудувати гуманнішуу економіку, де супер-багатії платять справедливу частину податків, робітники зароблять достатньо на життя, а уряди інвестують у гідну охорону здоров’я й освіту, щоб кожен мав гарні стартові умови у житті”, - йдеться у спеціальній заяві Oxfam з нагоди оприлюднення списку мільярдерів 2017 року.

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