Міністр оборони Німеччини відповіла Трампу: "У НАТО нема боргового рахунку"

Міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн відкинула заяву президента Трампа про те, що Німеччина винна НАТО та США «величезні суми» за оборону.
«У НАТО нема боргового рахунку», - зазначається в офіційній заяві Німеччини. «Наші оборонні витрати скеровані на миротворчі місії ООН, проекти в рамках Європи, а також на боротьбу з ІДІЛ», - додає міністр.
ЇЇ заява – реакція на суботній твіт президента Трампа, наступного дня після зустрічі з канцлером Меркель, про те, що Німеччина «винна величезні грошові суми НАТО та Сполученим Штатам, і повинна платити більше за потужну і дуже коштовну оборону, яку альянс надає Німеччині».
Країни-члени до 2024 року зобов’язались виділяти на потреби НАТО якнайменш 2 відсотки свого ВВП. США нині виділяє 3 відсотки, Німеччина трохи більше одного відсотка.
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