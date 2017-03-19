Спеціальні потреби

Мови
Актуально

Міністр оборони Німеччини відповіла Трампу: "У НАТО нема боргового рахунку"

  • Голос Америки
Міністр оборони Німеччини розмовляє з німецькими військовими під час візиту до табору "Кастор" в Малі, 19 грудня 2016 року.

Міністр оборони Німеччини розмовляє з німецькими військовими під час візиту до табору "Кастор" в Малі, 19 грудня 2016 року.

Показати коментарі

Міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн відкинула заяву президента Трампа про те, що Німеччина винна НАТО та США «величезні суми» за оборону.

«У НАТО нема боргового рахунку», - зазначається в офіційній заяві Німеччини. «Наші оборонні витрати скеровані на миротворчі місії ООН, проекти в рамках Європи, а також на боротьбу з ІДІЛ», - додає міністр.

ЇЇ заява – реакція на суботній твіт президента Трампа, наступного дня після зустрічі з канцлером Меркель, про те, що Німеччина «винна величезні грошові суми НАТО та Сполученим Штатам, і повинна платити більше за потужну і дуже коштовну оборону, яку альянс надає Німеччині».

Країни-члени до 2024 року зобов’язались виділяти на потреби НАТО якнайменш 2 відсотки свого ВВП. США нині виділяє 3 відсотки, Німеччина трохи більше одного відсотка.

Дивіться також: Дональд Трамп подякував Анґелі Меркель за її лідерство у вирішенні конфлікту на сході України

Дональд Трамп подякував Анґелі Меркель за її лідерство у вирішенні конфлікту на сході України. Відео
please wait
0:01:39
0:00:00 /0:01:39
Direct link

Facebook Forum

Інше за темою

Back to top
XS
SM
MD
LG