Місячний Новий рік святкують у Тихоокеанському регіоні

Багато людей всього Тихоокеанського регіону почали відзначати в суботу місячний Новий рік – рік Півня.

У Китаї тисячі людей зібралися в храмах Пекіна, щоб запалити ладан і поклонитися у молитві за щастя і здоров’я.

Деякі жителі Пекіна вирушили в парк Бадачу, щоб задзвонити в дзвін, що веде свою історію ще з династії Мін, яка правила протягом більше 200 років, починаючи з 14-го століття.

На північному сході Китаю в провінції Цзілінь люди зустрічали Новий рік народним танцем янко.

У Тайбеї люди молилися за щастя і процвітання в історичному храмі Луншань.

У Південній Кореї місячний Новий рік є часом для поминання членів сім'ї, які були відокремлені від своїх родичів кілька десятиліть тому. За традицією, старший син робить підношення рисових коржів, фруктів і риби, поміщених на вівтар.

На святкуваннях Нового року на замерзлих берегах річки Імджін багато людей похилого віку робили свої жертвоприношення. Деякі пішли зі сльозами, згадуючи про втрату членів сім’ї, коли півострів Корея був розділений на Північ і Південь.

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