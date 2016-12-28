Обама пасивно спостерігав за "вбивцею" Путіним - Маккейн

Путін - бандит, агресор та вбивця. Він розуміє силу і нічого крім сили, а ми - досі найсильніша країна у світі, але маємо провадити вірну політику

Чинний президент США Барак Обама не зумів адекватно протидіяти агресивним діям Росії. Про це в інтерв'ю американському каналу Fox заявив сенатор-республіканець Джон Маккейн, який зараз перебуває у Латвії.

"Ця адміністрація пасивно спостерігала, як Путін вдирався у країни, порушував норми міжнародного права. Фактично діяв без огляду на будь-що. Важливо, що його вчинки становлять загрозу США".

Маккейн наголосив, що вважає, що Росія має бути покарана за втручання у вибори у США, але відзначив, що це втручання не вплинуло на результат волевиявлення американців.

Чи вплинуло це на результат виборів? Я так не думаю, але поза тим - це надзвичайно серйозно

"Те, що вони зробили - надзвичайно серйозно. Всі знають, що це зробили саме вони. Питання у тому, чи вплинуло це на результат виборів. Я так не думаю, але поза тим - це надзвичайно серйозно. Ми мали президента (мова про Рональда Рейґана - прим. ГА), який виголосив гасло про те, що сила є запоручником миру. Ми зуміли досягнути миру і це сталося саме завдяки нашій силі", - наголосив Маккейн.

"Путін - бандит, агресор та вбивця. Він розуміє силу і нічого крім сили, а ми - досі найсильніша країна у світі, але маємо провадити вірну політику", - сказав Маккейн.

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