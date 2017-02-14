Стівен Мнучин затверджений Сенатом США на пост міністра фінансів

Кандидатуру Мнучина підтримав лише один демократ
У понеділок увечері, 13 лютого, Сенат США затвердив кандидатуру Стівена Мнучина на пост міністра фінансів. Передбачається, що в новій адміністрації президента Трампа Мнучину відведена роль людини, на плечі якої ляжуть здійснення податкової реформи, лібералізація правил для фінансової сфери і укладання вигідних Америці торговельних угод.
Сенат затвердив Мнучина на посаду з перевагою в 53 голоси проти 47. До голосів 52 республіканців приєднався сенатор-демократ від штату Західна Вірджинія Джозеф Манчин. Хоча голосування завершилося лише біля восьмої години вечора за часом округу Колумбія, новообраний міністр фінансів відразу ж відправився в Білий дім, щоб прийняти присягу в присутності президента Трампа і вступити на посаду негайно.
На думку оглядачів агентства Reuters, великий бізнес Америки сприйняв призначення 54-річного Стівена Мнучина, колишнього топ-менеджера Волл-стріт, з надією на зміни, вигідні підприємцям. Уже зараз міністру фінансів потрібно терміново зайнятися проблемою зростаючого національного боргу: його ліміт, встановлений Конгресом, закінчується 15 березня, після чого країна може опинитися на межі дефолту. Відразу ж слідом за цим, 17 березня, відбудеться зустріч міністрів фінансів Великої двадцятки. На ній, Стівену Мнучину доведеться пояснити колегам з найбільш розвинених держав світу, як адміністрація Трампа має намір здійснювати принцип «Америка в першу чергу» в торговельно-економічній сфері.
«Поки що залишається відкритим питання про те, чи має намір ця адміністрація дистанціюватися від міжнародного фінансового співробітництва, будь то валютна політика чи її ставлення до міжнародних зобов’язань і інститутів», – каже Едвін Труман, експерт Інституту міжнародної економіки ім. Петерсона, який пропрацював у Міністерстві фінансів США і Федеральної резервної системи.
На думку Трумана, найважчим завданням для Мнучина виявиться податкова реформа, до проведення якої потроху схиляється Конгрес. Вона може включити в себе зниження податків для приватних бізнесів і корпорацій, а також нові акцизи – митні збори – на імпорт зарубіжних товарів з метою підвищення конкурентоспроможності американської продукції.
Щоб впоратися з цими завданнями, Мнучину потрібно в найкоротші терміни сколотити управлінську команду. Зокрема, на посаду заступника міністра фінансів з міжнародних справ готують колишнього економіста розореної фінансової корпорації Bear Stearns – Дейвида Мелпасса. Але спроби журналістів отримати в понеділок коментар від Білого дому або Мінфіну на цей рахунок не увінчалися успіхом. Мелпасс був радником президента Трампа в ході передвиборчої кампанії, і зараз керує зміною апарату Міністерства фінансів. Він займав високі посади в сфері міжнародної економіки в адміністраціях Р. Рейґана і Дж. Буша-старшого. Серед інших імен, які почали фігурувати в списках можливих помічників глави фінансового відомства, Reuters зазначає Джима Донована з фінансового концерну Goldman Sachs, і Джастіна Музирича з банку Morgan Stanley.
Іншою новиною з Капітолійського пагорба стало повідомлення про те, що Сенат продовжив повноваження Дейвида Шалкіна на посаді міністра у справах ветеранів. Судячи з усього, Шалкін стане єдиним членом адміністрації, який залишився на своїй посаді після відходу президента Обами.
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