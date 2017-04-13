"Від зв'язків з Кремлем не відбомбишся!" - рекордний удар США по ІДІЛ не сподобався критикам Трампа

Бомба у Хіросімі мала потужність у 15 ТИСЯЧ тон у тротиловому еквіваленті, а не 15

У четвер американські військові скинули на об'єкти терористичного угрупування ІДІЛ в Афганістані надпотужну фугасну авіаційну бомбу GBU-43, яка певний час вважалась найпотужнішою авіаційною бомбою у світі. Бомбу також називають "матінкою усіх бомб" через те, що англійською її оригінальна абревіатура Massive Ordinance Air Blast співпадає із Mother of All Bombs.

Удару було завдано в афганській провінції Нангархар. Американські військові за рахунок удару хочуть знищити систему тунелів та печер, яку використовує ІДІЛ.

Президент США вже заявив, що пишається роботою військових.

Якщо вас не тішить, що на ІДІЛ скинули "матінку усіх бомб", то я вже нічим вам не зараджу. Повертайтесь до порівнянь Трампа з Гітлером

Натомість колишній президент Афганістану Гамід Карзай засудив удар по терористах на території його країни.

"Це не війна проти тероризму, а нелюдяне та брутальне використання нашої країни у якості військового полігону для випробування нової та небезпечної зброї", - пише Карзай.

Використання потужного боєприпасу збіглось у часі із рядом важливих подій на міжнародній (загострення у відносинах США із Росією, КНДР та одночасні ознаки потепління у стосунка із Китаєм - прим. ГА) та внутрішньоамериканській (не стихає скандал про буцімто зв'язки команди Трампа з Росією у ході виборів - прим. ГА) політичній аренах. Це та рекордний характер бойової операції для деяких оглядачів стало причиною заявити, що уряд США намагається грати на патріотичних почуттях американців, та закріпити потеплішання ставлення до Трампа з боку ЗМІ, яке послідувало після ракетного удару США по Сирії.

Частина оглядачів у захваті від бомби.

"Трамп у ході виборів пообіцяв розбомбити ІДІЛ до бісової матері. ІДІЛ йому не вірила. Тепер маємо відповідь Трампа", - твітує редактор прихильного до Трампа видання IJR.com Джейсон Говертон.

"Якщо вас не тішить, що на ІДІЛ скинули "матінку усіх бомб", то я вже нічим вам не зараджу. Повертайтесь до порівнянь Трампа з Гітлером", - жартує журналіст.

"Трамп казав, що розтрощить ІДІЛ, і він це зробить", - твітує Роджер Стоун, радник Трампа, автор книжки "Творення президента", якому закидають зв'язки з хакерами, які, як вважається, втрутились у перебіг виборів у США.

"Всі тепер згадали, як Трамп обіцяв розбомбити ІДІЛ до бісової матері?", - твітує Кріс Беррон, консервативний стратег, представник руху ЛГБТ за Трампа.

Бомба у Хіросімі мала потужність у 15 ТИСЯЧ тон у троливому еквіваленті, а не 15

Інші вважають, що удар по ІДІЛ був придиктований не військовою необхідністю, а бажанням Трампа отримати черговий комплімент від ЗМІ, які розхвалили президента за ракетний удар по Сирії.

"А ви всі думали, що похвала Трампа за "президентський" вчинок щодо Сирії не підштовхне його скинути бомби на інші країни? Регочу!" - твітує оглядач Айра Медісон Третій.

"Думаю, що використання бомб приносить Трампу більшу насолоду, ніж інші обов'яки президента", - твітує Ян Бреммер, президент аналітичної компанії Eurasia Group.

Популярний політолог навіть нашвидкоруч запустив опитування у Twitter.

Питає, чи використає Трамп ядерну зброю за час президентства.

"Ретвітніть, якщо погоджуєтесь, що Трамп не стане популярнішим через бомбові удари. Ми не забудемо про Росію, а ЗМІ мають припинити заохочувати Трампа", - твітує Кайван Шрофф, колишній співробітник кампанії Гілларі Клінтон.

"Бомби не вирішують наступних проблем: 1. Повстань. 2. Розслідування ФБР з приводу змови з Росією з метою вплинути на результат виборів", - твітує колишній посадовець адміністрації Обами Брендон Фрідман.

"Бомба MOAB, яку скинули на Афганістан, - це показуха. Удар по Сирії - теж показуха. Трампа навчили, що бомби викликають оплески у ЗМІ", - твітує Кіт Олберман, спецкор видання GQ.

Окремі оглядачі відверто панікують та значно перебільшують нищівну силу бомби, яку скинули на ІДІЛ.

"Ця бомба завбільшки з бомбу, яку скинули на Хіросіму. Її раніше ніколи не використовували. Епіцентр вибуху - півтора кілометри. Трампа треба зупинити", - твітує американський актор Міша Коллінз, відомий за серіалом Supernatural.

Помилки щодо потужності бомби взагалі набули значного поширення і стали предметом жартів військових експертів.

"Бомба у Хіросімі мала потужність 15 ТИСЯЧ тон у тротиловому еквіваленті, а не 15", - присоромив алармістів Том Ніколс, викладач Naval War College.

"MOAB вивільнила десь 0.1% енергії бомби, якою вдарили по Хіросімі", - соромить коментаторів, які вдались до перебільшень, дослідник ядерної програми у фонді Карнегі, Джеймс Ектон.

"У мене вічнозелене запитання: чи має адміністрація Трампа чітку стратегію щодо країни, яку щойно розбомбила", - твітує колумніст Washington Post Джор Рогін. Журналіст оминув увагою те, що ціллю удару було угрупування ІДІЛ, а не Афганістан як такий.

До критики приєдналась і колишня речниця Держдепу в адміністрації Обами Джен Псакі.

Люди справді незадоволені, що Трамп задвав удару по ІДІЛ? Може варто було відправити до терористів Джеймса Тейлора (популярний американський співак)?

"Малойомвірно, що США завдали удару по Афганістану (нагадаємо, що ціллю удару були терористи на території країни, а не урядові об'єкти - прим. ГА), без згоди Трампа. Якщо він буде вважати, що використання сили приносить популярність, матимемо проблему", - твітує Псакі.

Прихильники Трампа у відповідь на критику удару по ІДІЛ лише знизують плечима.

"Люди справді незадоволені, що Трамп задвав удару по ІДІЛ? Може, варто було відправити до терористів Джеймса Тейлора (популярний американський співак - прим. ГА)", - твітує консервативна американська радіо ведуча Дана Лоеш.

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