Майже 250 людей загинули в колумбійському місті Мокоа унаслідок потужних злив

Майже 250 людей загинули в колумбійському місті Мокоа після того, як три річки вийшли з берегів унаслідок потужних злив. Кількість загиблих продовжує зростати.

За даними Червоного Хреста, ще 400 людей постраждали, 200 вважаються зниклими безвісти. Знищені домівки та інфраструктура міста. Президент Хуан Сантос оголосив про запровадження у зоні лиха надзвичайного стану та пообіцяв надати допомогу.

«Ми зробимо все можливе, щоб допомогти родинам, не тільки тим, хто втратив рідних, але і тим, хто лишився без житла. Це розбиває моє серце», заявив президент Колумбії Хуан Сантос.

Потужні зливи тривають вже кілька днів. Уражений регіон не має електропостачання та питної води.

Генеральне консульство Колумбії в місті Нью-Йорк каже, що офіційні особи організовують допомогу постраждалим. Колумбійська громада Нью-Йорка нараховує півтора мільйона людей.

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