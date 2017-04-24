Моґеріні у Москві: ЄС не вдаватиме, ніби Росія не анексувала Крим

Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Моґеріні заявляє, що ЄС хоче кращих відносин із Росією, але не може вдавати, ніби та не анексувала Крим. Тому, за її словами, санкції проти Росії залишатимуться чинними.

Про це, як повідомляє Радіо Свобода, Моґеріні сказала під час візиту у Москву.

Вона також заявила, що не бачить сенсу вдавати, ніби у відносинах між ЄС і Росією немає проблем.

Коментуючи санкції, запроваджені ЄС проти Росії через її підтримку бойовиків на сході України, Федеріка Моґеріні наголосила, що санкції не є самоціллю, їхня мета – досягнути миру на Донбасі.

ЄС, США і низка інших країн запровадили проти Росії санкції після того, як вона анексувала український Крим навесні 2014 року. Захід також запровадив санкції через підтримку Росією бойовиків на сході України.

Моґеріні прибула до Москви з першим офіційним візитом у понеділок, 24 квітня.

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