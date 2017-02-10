У Вашингтоні наголосили на необхідності повного виконання Мінських домовленостей - Моґеріні

Федеріка Моґеріні у п’ятницю сказала, що у її розмовах з представниками Білого дому і Державного департаменту США йшлося про «необхідність» повної імплементації Мінських домовленостей.

Верховний представник ЄС з питань закордонної політики і політики безпеки зустрічалася у Вашингтоні у четвер і п’ятницю з державним секретарем Рексом Тіллерсоном, радником президента з національної безпеки Майклом Флінном та радником і зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Моґеріні повідомила, що на порядку денному зустрічей також стояло питання Росії. Сторони наголосили, що Росія має дотримуватися положень угоди,іпдписаної у 2015 році Україною, Росією, Німеччиною та Францією у Мінську для покінчення з боями в Східній Україні.

США неодноразово звинувачували Росію у порушенні «Мінська». Росіяни твердять, що це саме Україна порушую угоду.

«Ми погодилися щодо необхідності повного виконання Мінських домовленостей, і що майбутнє санкцій має залежати від повної імплементацією цих угод», - сказала Федеріка Моґеріні.

Республіканці і демократи в Конгресі, як також союзники США висловили струбованість можливістю, що президент Трамп занадто поблажливо ставитиметься до Москви, включно з пом’якшенням запроваджених проти Росії адміністрацією Обами санкцій, під які підлягають енергетичний, оборонний та фінансовий сектори.

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