Політика в США: побив журналіста - пройшов в Палату представників

Незважаючи на звинувачення в нападі на журналіста, республіканець Ґреґ Джіанфортей здобув перемогу на спеціальних виборах в штаті Монтана

Республіканець Ґреґ Джіанфортей, напередодні звинувачений у нападі на журналіста, переміг на спеціальних виборах в Монтані, здобувши вакантне місце від штату у нижній палаті Конгресу США - Палаті представників.



Джіанфортей здобув перемогу над демократом Робом Квістом за кількістю поданих голосів, і тепер займе місце Раяна Зінькі, який пішов з Конгресу, щоб стати міністром внутрішніх справ в кабінеті президента Трампа.



Джіанфортей переміг на виборах, незважаючи на пред'явлені йому в середу звинувачення. Очевидці розповідають, що кандидат схопив і повалив на землю журналіста газети The Guardian.



Мультимільйонер і технологічний магнат, Джіанфортей є палким прихильником Трампа, і його перемога вважається свого роду вираженням схвалення електоратом штату політики президента.

Дивіться також: "Хтось без зупинок мене бив по голові, і я втратила свідомість" - постраждала під час бійки біля посольства Туреччини у Вашингтоні