Глава зовнішньополітичного відомства Дарманович сподівається, що Сенат США схвалить заявку балканської країни на вступ до НАТО



Міністр закордонних справ Чорногорії Срджан Дарманович заявив, що країни НАТО на чолі з США допомагають у розслідуванні подій, в яких прокуратура країни бачить проросійську змову з метою повалення прозахідного уряду Чорногорії, щоб не допустити вступу країни в Альянс.



«США були серед тих, хто виявився найбільш корисним в плані підтримки і надання інформації», - заявив Дарманович в інтерв'ю Сербській службі «Голосу Америки».



Заява міністра пролунала в той же день, коли американські законодавці проводили слухання про передбачуване російське втручання в хід минулорічних президентських виборів в США.



Деякі західні чиновники також припускають, що Росія причетна до спроби перевороту в Чорногорії в жовтні.



Кремль неодноразово заперечував причетність до передбачуваної змови з метою усунення керівництва цієї невеликої балканської країни, яке виступає за членство в НАТО. Однак Москва відкрито підтримувала і фінансувала чорногорську опозицію, яка виступає проти Альянсу.



Заявка Чорногорії на вступ в НАТО повинна бути схвалена Сенатом США.



Минулого тижня сенатор Ренд Пол заблокував голосування в Сенаті, перешкодивши ратифікації договору про приєднання країни до НАТО одноголосним рішенням без обговорення. За даними прихильників вступу країни до Альянсу, більше 90 сенаторів підтримують ратифікацію договору.



Протидія Пола викликала гнівну реакцію республіканського сенатора Джона Маккейна, який звинуватив свого колегу в тому, що він «працює на Володимира Путіна».



Колишній посол в США Дарманович заявив в інтерв'ю, що не очікує появи будь-яких нових перешкод на шляху ратифікації договору про членство Чорногорії в НАТО.



«Ми розуміємо, що у Сенату дуже насичений графік, і що не всі питання можуть бути розглянуті негайно, - заявив він "Голосу Америки". - Але ми переконані, що як тільки лідер сенатської більшості [Мітч Макконнелл - ГА] включить голосування в графік роботи, договір буде ратифікований переважною більшістю».

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