Американські морпіхи до Різдва переробили відому свякову поему, яка є неодмінним атрибутом відзначення свята у США - поему "Twas the Night before Christmas".

У середньому майже 8 із 10 американців пов'язують себе із певної релігією, переважно - християнством

Оригінал поеми розповідає про батька родини, який у день Різдва став свідком того, як святий Миколай пролітає небом на санях, а тоді спускається до домівки та ховає подарунки у залишені дітьми біля комину панчохи.

Відповідно до даних дослідження соціологічної служби Gallup, у середньому майже 8 із 10 американців пов'язують себе із певної релігією, переважно - християнством. При цьому 7 із 10 американців відзначають, що вплив релігії на суспільство зменшується.

У "військовому" варіанті, який опубліковано на офіційній Facebook сторінці U.S. Marine Forces Europe and Africa, святий Миколай опиняється поруч із американським морпіхом, який скромно спить на підлозі далеко від дому. Розчулений святий усвідомлює, що саме завдяки цьому військовому у безпеці живуть ті родини, які він відвідав раніше. Прокинувшись військовий заспокоює св. Миколая та запевняє його, що він може безпечно продовжити свій шлях.

Відео ряд до "оновленої" поеми складно із фотографій морпіхів при виконанні обов'язків та на відпочинку серед засніжених краєвидів.

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