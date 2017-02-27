Ось чим озброєний експериментальний батальйон Морської піхоти США

З-й батальйон 5-го полку Корпусу морської піхоти США (входить до першої дивізії морської піхоти), на який віднедавна покладено функції експериментального піздрозділу, незабаром розпочне тренувальну місію у Японії. Про це повідомляє військове видання USNI News.com

Влітку 2016-го року Корпус морської піхоти США визначив даний батальйон, як експериментальний майданчик для "обкатки" новітніх технологій та принципів ведення бою, які пізніше може бути поширено на інші підрозділи морської піхоти США та збройні сили Америки загалом.

У батальйоні зараз проходять випробування напів-автономні безпілотники, роботизовані засоби пересування, новітні позашляховики, "розумні" планшети, натільні батареї підзарядки та одяг, який виробляє енергію.

Американські ЗМІ звертають увагу, що нещодавно морська піхота США розпочала практичне тестове випробування мініатюрного безпілотника спостереження Instant Eye.

Інша новинка, яку тестують морпіхи - це MUTT (Багатофункціональний тактичний транспорт) дистанційно керований робот, здатний долати болота та пісок, нести озброєння та вантажі. Інша машина з роботизованої "родини", RV-M (Роботизований модульний транспорт) може бути озброєний кулеметом, або протитанковим ракетним комплексом "Джавелін".

За словами командувача Корпусу морської піхоти США генерала Роберта Неллера, протягом півтора року 3-й батальйон стане майданчиком для випробування найширшого спектра новітніх технології та концепцій, покликаних модернізувати морську піхоту.

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