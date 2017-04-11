Держсекретар США Тіллерсон прибув у Москву

Головним на порядку денному переговорів стоятиме питання Сирії

Державний секретар США Рекс Тіллерсон прибув до Москви. Головною темою переговорів під час першого офіційного візиту до Росії голови американського зовнішньополітичного відомства стануть події в Сирії.





Напередодні високопоставлений представник адміністрації США заявив, що американські спецслужби прийшли до висновку, що російська влада заздалегідь була поінформована про плани Дамаска щодо використання хімічної зброї.



Сам Рекс Тіллерсон за кілька годин до прибуття в Москву запропонував Кремлю зробити вибір:

Сподіваюся, російська влада зрозуміє, що вони об'єдналися з ненадійним партнером в особі Башара Асада

«Сподіваюся, російська влада зрозуміє, що вони об'єдналися з ненадійним партнером в особі Башара Асада. Вони самі підписали угоду з хімічної зброї - і сирійський уряд, і російський уряд. І зараз Асад виставив Росію в не найкращому світлі беручи до уваги дані обставини, - заявив держсекретар США. - Думаю, слід також подумати про те, чи дійсно Росія стала в один ряд з режимом Асада, іранцями і Гезболлою. Чи є цей союз довгостроковим з точки зору російських інтересів, або чи Росія віддасть перевагу поверненню до співпраці зі Сполученими Штатами, іншими західними країнами і державами Близького Сходу, які прагнуть до врегулювання сирійського конфлікту. Ми хочемо стабільного і безпечного майбутнього для Сирії. І Росія може стати частиною цього майбутнього і відігравати важливу роль або залишитися в нинішньому альянсі, який, як ми вважаємо, не служитиме довгостроковим інтересам Росії. Але тільки сама Росія може відповісти на це запитання», - заявив державний секретар США Рекс Тіллерсон ще до прибуття в Москву.

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