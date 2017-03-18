Блог: Чому у США 60-річних прирівняли до 40-річних

Як буде виглядати суспільство, в якому середня тривалість життя 100 років, а кількість людей старше 65-ти перевищує число дітей до 15? Це не вправа з галузі наукової фантастки, а цілком реальне завдання, над яким в США б'ються політики, економісти, медики, маркетологи, діячі культури та інші.

Сьогодні середня тривалість життя американки - 86.6 років, а вік, в якому вона може вийти на пенсію - 62. Для чоловіків ці цифри не сильно відрізняються. І якщо перша цифра зросте до 100 - в реальності чого нас переконують успіхи в медицині, в першу чергу, краща діагностика, медикаменти, вакцини і революція в хірургії - то щось треба робити і з другою цифрою.

У 2020 році знання у медицині будуть подвоюватися кожні три місяці завдяки штучному інтелекту

Спроба чесної розмови на цю тему, я вважаю, коштувала виборів одному перспективному політику. Марко Рубіо на дебатах під час партійних виборів-2016 запропонував підняти вік виходу на пенсію на два роки для тих, кому зараз 30-40 років, а на наступний день програв праймеріз у своїй рідній Флориді.

Але ж очевидно, що 35-40 років працювати, а потім ще стільки ж - грати в гольф, ловити рибу і смажити хотдоги - неможливо. Щонайменше масово американцям на це не вистачить ні державної пенсії, ні власних накопичень.

А більшість і не хоче. Все-таки 40 років ловити рибу може і набриднути, особливо після напруженої, але цікавої кар'єри. Вже сьогодні у віці 65-79 років працює 23% американців і 5% тих, кому за 80.

В опитуванні страхової компанії «Ейгон» три чверті американців старші за 60 сказали, що вони хочуть працювати, причому, переважно через інші, нефінансові причини.

«Джентльмен похилого віку бажає….попрацювати»

В опитуванні страхової компанії «Ейгон» три чверті американців старші за 60 сказали, що вони хочуть працювати, причому, переважно через інші, нефінансові причини, але тільки у чверті з них на роботі є програми, які допомагають їм реалізувати себе в новій ролі, пише журнал «Тайм» в спеціальному номері, присвяченому феномену зростання тривалості життя.

Здоровіші фізично і ментально, ніж їхні батьки в їхньому віці, літні американці шукають вже не стільки визнання і фінансового успіху, скільки можливості зробити внесок в удосконалення світу, залишити після себе спадщину, але в той же час - мати гнучкий графік роботи і менше фізичного навантаження. Вони «видерлися» на саму верхівку піраміди Маслоу і вимагають задоволення своїх нових потреб.

Окремі консалтингові компанії та фінансові інституції в США допомагають компаніям і приватним клієнтам пристосовуватися до мінливої демографії. Працівників закликають знайти собі «якірну кар'єру» або «другий акт» і радять американцям вже у віці 40-50 років замислюватися над тим, ким вони хочуть бути, «коли виростуть».

Це може бути викладання на півставки, волонтерська діяльність, якою в США активно займаються люди старшого віку, або, наприклад, консультування для юриста замість того, щоб вести справи в судах. Вихід на пенсію, переконують експерти, буде не конкретним кроком, а тривалим процесом, який може затягнуться на роки і десятиліття і часто включатиме отримання другої освіти або проживання за кордоном - так само, як це робить зараз молодь після школи.

Незвичний навчальний центр, у якому дошкільнята пізнають світ поруч із літніми людьми

Від об'єктивної необхідності для роботодавців створювати умови праці, які допоможуть відкласти вихід на пенсію, виграють і інші категорії працівників. Гарне освітлення всім піде на користь, як і можливість, наприклад, працювати 4 дні на тиждень - комусь для того, щоб зменшити навантаження і мати день для відвідувань лікарів, а комусь іншому - щоб готуватися до марафону, запустити свій бізнес або присвячувати більше часу дітям і дому.

Згідно з інформацією Фонду Кауфмана, в 2011-му році кожному 5-му підприємцю-початківцю було 55-64 років, а половині з них – понад 45.

Один зі способів не залежати від волі роботодавця - мати свій бізнес. Згідно з інформацією Фонду Кауфмана, в 2011-му році кожному 5-му підприємцю-початківцю було 55-64 років, а половині з них – понад 45. Якщо заснувати бізнес в 55, то через 10 років, якщо справа піде успішно, можна вже самому вирішувати, скільки працювати і які функції виконувати. (Ці та деякі інші наведені в цій статті дані - зі збірки «Переваги старіння: Як довге життя змінює світ медицини, роботи, інновацій» під редакцією Пола Ірвінґа).

Старіння населення - знахідка для бізнесу

Експерти закликають розглядати старіння населення не як економічний тягар, а як чудові можливості для бізнесу. Ергономічні крісла? Ортопедичне спортивне взуття? Нековзні поверхні для ванних і душових? Смартфони з великими кнопками? Тонкий душевний фільм про складнощі зрілого шлюбу та проблеми дорослих дітей? Ескорт-сервіс: «Сивий джентльмен сходить з вами в філармонію, на виставку і погуляє по набережній»? У 2017-му році половину населення США будуть складати люди старші за 50, які будуть контролювати 70% всіх особистих витрат. Все, що допомагає людям старшого віку вести активну і продуктивну життя, приречене на комерційний успіх.

Персональні роботи - помічники людей літнього віку

І американський бізнес прислухається. Більшість реклами на новинних каналах спрямована на людей старших за 60, в яких знімаються привабливі, доглянуті чоловіки і жінки, встановлюючи нові стандарти зрілої краси. Телевізійні серіали по глибині і якості вже обходять фільми, що виходять в кінопрокаті.

У 2017-му році половину населення США будуть складати люди старші за 50, які будуть контролювати 70% всіх особистих витрат.

Нові райони в містах плануються, виходячи з того, щоб там не було необхідності користуватися машиною. Від такої «європейської», як її тут називають, моделі в захваті і екологи, і молодь, і літні люди, які не потрапляють в залежність від своїх родичів і опікунів, після того, як у них заберуть ключі від машини. У Вашингтоні, до речі, пропонуються спеціальні безкоштовні класи, на яких місцевих літніх людей навчають, як користуватися метро. Адже вони все життя - тільки машиною.

У нових будинках вже рідко зустрінеш дверні ручки, які треба повертати, що складно зробити людям з артритом. Замість них вже стандартно встановлюються ручки, на які треба тиснути зверху. Крім людей з артритом, бонус має і мій собака, яка навчився одним стрибком на ручку відкривати двері.

Думки, висловлені в рубриці «Моя Америка», передають погляди самих авторів і не відображають позицію Голосу Америки.

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