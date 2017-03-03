Резолюція сенаторів Менендеса і Ґрема закликає Трампа не послаблювати санкцій проти РФ

Американський сенатор-демократ від штату Нью-Джерсі Роберт Менендес вніс резолюцію, що закликає адміністрацію президента Дональда Трампа не послаблювати санкцій стосовно РФ до повного виконання нею Мінських домовленостей. Резолюцію підтримав сенатор-республіканець від штату Південна Кароліна і палкий прихильник України Ліндсі Ґрем.
Про це йдеться у повідомленні на сайті сенатора Менендеса.
У резолюції, внесеній у зв’язку з третьою річницею незаконної анексії Криму урядом Російської Федерації, висловлюється занепокоєння з приводу триваючої агресії Росії і того, що Володимир Путін продовжує незаконну підтримку сепаратистів на сході України. У ній закликається адміністрацію президента Трампа не пом’якшувати будь-яких санкцій проти Росії до виконання нею всіх умов Мінських угод та інших взятих на себе міжнародних зобов’язань.
Ми повинні забезпечити, щоб санкції залишалися найбільш могутнім і мирним важелем, який ми маємо в нашому арсеналі дипломатичних засобів
«Ця двопартійна резолюція надсилає потужний і недвозначний сигнал про солідарність з українським народом, засудження дій Володимира Путіна, і попередження адміністрації Трампа. Через три роки після незаконної окупації Криму, необхідно, щоб наша країна надалі стояла разом з народом України і виступала на підтримку демократії, верховенства права і суверенітету та територіальної цілісності незалежних країн перед лицем підривної діяльності та втручання. Незалежно від політичних вітрів в США, ми повинні забезпечити, щоб санкції залишалися найбільш могутнім і мирним важелем, який ми маємо в нашому арсеналі дипломатичних засобів», - сказав сенатор Менендес.
Резолюція засуджує триваюче російське військове втручання в Україні та підтверджує, що санкції, введені проти РФ за дестабілізацію міжнародного порядку в Східній Європі, не повинні бути зняті, поки РФ не виконає всіх умов Мінських угод.
У резолюції Менендеса також закликається уряд США, союзників в Європі, Організацію Об'єднаних Націй та міжнародних партнерів продовжувати чинити тиск на уряд РФ, щоб змусити його виконувати свої міжнародні зобов'язання.
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