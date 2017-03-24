Колишній президент Єгипту Госні Мубарак – вільна людина

Колишній президент Єгипту Госні Мубарак знову вільна людина після звільнення з шестирічного ув’язнення і перебування у лікарнях. Його було ув’язнено на хвилі повстання, відомого як «Арабська весна». Мубарак залишив військову лікарню в п’ятницю.

Він був першим лідером, проти якого висунуто звинувачення після того, як регіоном пройшло повстання, відоме як «Арабська весна». Проти нього висунуто звинувачення у відповідальності за смерть протестувальників під час 18-денних протестів. Крім цього, його звинувачено у ряді злочинів, які опісля було скасовано.

На початку цього місяця скасовано висунуті проти нього звинувачення у вбивстві.

Адвокат Мубарака підтвердив, що колишній лідер перебуває вдома у багатому столичному районі Геліополіс.

Дивіться також: Як на кордонах ЄС брязкають зброєю, аби унеможливити агресію з боку Росії