Призначено спецпрокурора для розслідування російського сліду в американських виборах

Здивувавши багатьох, Міністерство юстиції США несподівано призначило колишнього директора ФБР спеціальним прокурором для розслідування звинувачень про намагання Росії впливати на президентські вибори 2016 року та “пов’язані з цим питання”.

Ретельне розслідування підтвердить те, що ми вже знаємо - що змови між моєю виборчою кампанією та іноземними суб'єктами не було. Я сподіваюся, що ця справа буде швидко доведена до кінця

Заступник міністра юстиції Род Розенстайн, який нещодавно заперечував потребу такого незалежного розслідування, пояснив, що призначення Роберта Мюллера не означає, “що є встановлений факт злочину або, що є підстави для судового переслідування”.

“Я вирішив, що за цих особливих обставин інтересам громадськості відповідає призначення на посаду керівника цього розслідування людини, яка зможе користуватися незалежністю від звичайного командного ланцюга”, - додав Розенстайн.

Трамп сподівається на швидкий кінець

Президент Дональд Трамп оприлюднив заяву, в якій, не згадуючи призначення Мюллера, сказав: “Ретельне розслідування підтвердить те, що ми вже знаємо - що змови між моєю виборчою кампанією та іноземними суб'єктами не було. Я сподіваюся, що ця справа буде швидко доведена до кінця”.

Спеціальний прокурор - це перший крок, який не може бути останнім

Після оголошення про своє призначення Мюллер сказав: “Я беру на себе цю відповідальність і виконуватиму обов'язки якнайкраще”.

Незалежне розслідування відбуватиметься паралельно до тих, які вже проводять ФБР і комітети з питань розвідки у Сенаті і в Палаті представників.

До звільнення з посади розслідування ФБР очолював Джеймс Комі. Американська преса у вівторок повідомила, що Комі вів спеціальні нотатки, у яких зафіксовано, що президент, буцім-то, просив його зупинити або закрити розслідування стосовно колишнього радника з питань національної безпеки Майкла Флінна.

Довіра до Мюллера

Роберт Мюллер очолював ФБР упродовж 12 років до 2013. Його наступником був Джеймс Комі, якого президент Трамп звільнив з посади минулого тижня, спричинивши політичний шторм.

Близький до Республіканської партії політичний коментатор Еван Сіґфрід сказав “Голосу Америки”, що до призначення Мюллера “розслідуванню бракувало послідовності”.

За його словами Мюллер буде повністю незалежним від Міністерства юстиції та ФБР; він матиме власний бюджет і зможе призначати членів своєї команди; розслідувати усе, що вважатиме за потрібне.

Спеціальний прокурор також зможе висувати обвинувачення і подавати до суду на будь-кого за порушення законів, виявлені у ході даного розслідування.

Реакція партій

Заступник міністра юстиції оголосив призначення після того, як кілька провідних республіканців у Конгресі, а також законодавці - демократи оголосила заклики про створення спеціальної незалежної команди для розслідування звинувачень про зв'язки Трампа та членів його команди з Росією.

Як і можна було передбачити, представники Демократичної партії схвально відгукуються про призначення Мюллера.

Лідер демократів у Палаті представників Ненсі Пелосі назвала Мюллера шанованим і чесним державним посадовцем, але зауважила, що “спеціальний прокурор - це перший крок, який не може бути останнім”.

Деякі представники Республіканської партії на Капітолійському пагорбі стурбовані, що скандал, який розростається, може зашкодити законотворчим планам республіканців, попри те що вони контролюють обидві палати Конгресу.

Конгресмен-республіканець Пітер Кінґ висловив стурбованість широтою повноважень і завдань спеціального прокурора: “Мене турбують усі особливі прокурори, бо їх ніхто не контролює, і вони можуть зловживати повноваженнями”.

Але лідери республіканців підтвердили, що розслідування, які вже відбуваються як у Сенаті, так і в Палаті представників - триватимуть.

Спікер Палати представників Пол Раян назвав своїм головним завданням “домогтися ретельного і незалежного розслідування, для якого не буде обмежень”.

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