МВФ переніс розгляд питання про виділення траншу Україні - Мінфін

Рада директорів МВФ перенесла запланований на 20 березня розгляд питання про завершення третього перегляду Програми розширеного фінансування для України.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України. "Перенесення термінів проведення засідання викликане виключно потребою в уточненні розрахунків щодо економічних наслідків від заходів, застосованих Україною у відповідь на блокаду, та захоплення українських підприємств на непідконтрольних Уряду територіях Донецької та Луганської областей, а також у зв’язку з визнанням російською стороною "документів", виданих на цих територіях", йдеться у заяві.

За словами міністра фінансів України Олександра Данилюка, вже розпочато відповідні консультації. "Плануємо їх завершити у найкоротші терміни", зазначено у заяві.

На сайті Міжнародного Валютного фонду наразі немає заяви з цього приводу, але на порядку денному Ради директорів МВФ на 20 березня питання про завершення третього перегляду Програми розширеного фінансування для України немає. Згідно з інформацією на сторінці МВФ, на 20 березня заплановані консультації стосовно Катару.

4 березня Міжнародний валютний фонд повідомив, що було досягнуто домовленості з урядом України по Меморандуму про економічну та фінансову політику, що дозволяє почати третій етап перегляду програми розширеного фінансування країни.Третій етап перегляду програми розширеного фінансування відкриває шлях до надання новогу траншу позики Україні у розмірі 1 мільярду доларів.

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