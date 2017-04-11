Північна Корея погрожує Сполученим Штататм ядерною зброєю

У вівторок північнокорейські ЗМІ попередили, що проти США буде проведено ядерну атаку, якщо буде будь-яка ознака агресії з боку бойової групи американських кораблів, що наближаються у район КНДР.
Як пише інтернет-видання Reuters, президент Трамп заявив, що Північна Корея шукає клопотів, і що Сполучені Штати самі розв’яжуть проблему або з допомогою Китаю, або й без неї.
Напруження на Корейському півострові різко загострилося після повітряного удару на базу проти ВПС Сирії і занепокоєння, що КНДР може провести чергове, вже шосте, ядерне випробування.
Північнокорейська офіційна газета заявила, що країна готова дати відсіч на будь-яку агресію з боку Сполучених Штатів.
Виконуючий обов’язки президента Південної Кореї Хван Кьон Ан
поперердив про більших провокацій з боку північного сусіда і доручив збройним силам збільшити моніторинг та втримувати тісніший зв’язок зі Сполученими Штатами.
У замітці на сторінці в Twitter президент Трамп заявив, що торговельна угода з Китаєм буде «набагато кращою, якщо Китай вирішить помогти щодо Північної Кореї, а якщо ні, то обійдеться і без нього».
На суботу припадає дуже важливе свято в КНДР – 105-й день народження основоположника країни. Традиційного, крім військового параду, інколи з цієї нагоди можна розраховувати на чергове ядерну випробування.
У заяві, оприлюдненій перед візитом державного секретаря США Рекса Тіллерсона до Москви, Міністерсто закордонних справ Росії оприлюднило заяву, в якій висловило занепокоєння з приводу закордонної політики США, зокрема щодо Північної Кореї.
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