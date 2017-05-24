Плани Трампа руйнують бажання ОПЕК та Росії утримувати ціну на нафту

Напередодні зустрічі ОПЕК цього тижня, фактичний лідер організації - Саудівська Аравія заявила про подовження обмеження видобутку нафти ще на дев’ять місяців. «Всі країни в ОПЕК, з якими я розмовляв, хочуть подовження. Але остаточне рішення буде підписане на зустрічі в четвер», - заявив міністр енергетики Саудівської Аравії, повідомляє Reuters. Очікується, що ці плани підтримає і Росія, якій вигідне зростання світових цін на нафту.

Росія активно підтримала попереднє обмеження на видобуток нафти ОПЕК. В березні міністри енергетики Саудівської Аравії та Росії заявляли, що вони погоджуються зробити «все можливе, щоб стабілізувати ринок».

Але всі ці зусилля можуть виявитись марними, якщо буде прийнято бюджет, запропонований президентом Дональдом Трампом, адже він передбачає продаж половини нафти з резерву США. За заявою Трампа, початковий продаж нафти дозволить країні отримати 500 мільйонів доларів, повідомляє Reuters.

Також, приватні компанії США можуть активізувати видобуток нафти, якщо ціна перевищить точку беззбитковості $50 доларів за барель – повідомляє CNN.

Це дозволяє згладжувати коливання цін на нафту, і обмежує можливості ОПЕК та їх союзників маніпулювати світовою ціною на нафту.

Обмеження видобутку нафти, накладене ОПЕК в грудні минулого року, не змогло досягти зростання цін на нафту. «Часи, коли ОПЕК була арбітром нафтового ринку вже в минулому», - робить висновок CNN.

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