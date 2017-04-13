Найбільш інноваційний та інклюзивний майданчик у США, створений мамою з української громади. Фотогалерея









Головною особливістю майданчика є те, що він був розроблений не тільки з думкою про дітей, що пересуваються на інвалідних візках, але й із урахуванням потреб дітей із аутизмом, сенсорними і когнітивними розладами, обмеженим зором, а також із думкою про неповносправних дорослих і всіх здорових дітей. Це справді місце, доступне для всіх. У Каліфорнії, на території затоки Сан-Франциско, унікальний ігровий майданчик змінює уявлення про те, хто і як може гратися в громадських парках. «Чарівний міст» (Magical Bridge Playground) доступний для дітей і дорослих, незалежно від рівня їхніх фізичних, розумових чи сенсорних здібностей. Це один із найбільш інноваційних та інклюзивних дитячих майданчиків у США, і створений він був завдяки ідеї та зусиллям американки українського походження Оленки Стеців Віллареаль.Головною особливістю майданчика є те, що він був розроблений не тільки з думкою про дітей, що пересуваються на інвалідних візках, але й із урахуванням потреб дітей із аутизмом, сенсорними і когнітивними розладами, обмеженим зором, а також із думкою про неповносправних дорослих і всіх здорових дітей. Це справді місце, доступне для всіх. Показати більше