Найбільш інноваційний та інклюзивний майданчик у США, створений мамою з української громади. Фотогалерея

У Каліфорнії, на території затоки Сан-Франциско, унікальний ігровий майданчик змінює уявлення про те, хто і як може гратися в громадських парках.
«Чарівний міст» (Magical Bridge Playground) доступний для дітей і дорослих, незалежно від рівня їхніх фізичних, розумових чи сенсорних здібностей. Це один із найбільш інноваційних та інклюзивних дитячих майданчиків у США, і створений він був завдяки ідеї та зусиллям американки українського походження Оленки Стеців Віллареаль.
Головною особливістю майданчика є те, що він був розроблений не тільки з думкою про дітей, що пересуваються на інвалідних візках, але й із урахуванням потреб дітей із аутизмом, сенсорними і когнітивними розладами, обмеженим зором, а також із думкою про неповносправних дорослих і всіх здорових дітей. Це справді місце, доступне для всіх.
«Чарівний міст» (Magical Bridge Playground) доступний для дітей і дорослих, незалежно від рівня їхніх фізичних, розумових чи сенсорних здібностей. Це один із найбільш інноваційних та інклюзивних дитячих майданчиків у США, і створений він був завдяки ідеї та зусиллям американки українського походження Оленки Стеців Віллареаль.
Головною особливістю майданчика є те, що він був розроблений не тільки з думкою про дітей, що пересуваються на інвалідних візках, але й із урахуванням потреб дітей із аутизмом, сенсорними і когнітивними розладами, обмеженим зором, а також із думкою про неповносправних дорослих і всіх здорових дітей. Це справді місце, доступне для всіх.
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