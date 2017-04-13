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Найбільш інноваційний та інклюзивний майданчик у США, створений мамою з української громади. Фотогалерея

У Каліфорнії, на території затоки Сан-Франциско, унікальний ігровий майданчик змінює уявлення про те, хто і як може гратися в громадських парках.

«Чарівний міст» (Magical Bridge Playground) доступний для дітей і дорослих, незалежно від рівня їхніх фізичних, розумових чи сенсорних здібностей. Це один із найбільш інноваційних та інклюзивних дитячих майданчиків у США, і створений він був завдяки ідеї та зусиллям американки українського походження Оленки Стеців Віллареаль.

Головною особливістю майданчика є те, що він був розроблений не тільки з думкою про дітей, що пересуваються на інвалідних візках, але й із урахуванням потреб дітей із аутизмом, сенсорними і когнітивними розладами, обмеженим зором, а також із думкою про неповносправних дорослих і всіх здорових дітей. Це справді місце, доступне для всіх.
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Майданчик &quot;Чарівний міст&quot; / Magical Bridge Playground&nbsp;у місті Пало-Альто, Каліфорнія
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Майданчик "Чарівний міст" / Magical Bridge Playground у місті Пало-Альто, Каліфорнія

Реалізація проекту обійшлася в майже 4 мільйони доларів, і більшість із цих коштів надійшла з приватних джерел
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Реалізація проекту обійшлася в майже 4 мільйони доларів, і більшість із цих коштів надійшла з приватних джерел

У &laquo;Чарівному мості&raquo; на інвалідному візку можна дістатися практично в кожен куточок: на каруселі, на сцену, в театр і навіть двоповерховий ігровий будиночок
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У «Чарівному мості» на інвалідному візку можна дістатися практично в кожен куточок: на каруселі, на сцену, в театр і навіть двоповерховий ігровий будиночок

Весь майданчик побудований так, щоб діти і дорослі мали безліч можливостей для спілкування та спільної гри
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Весь майданчик побудований так, щоб діти і дорослі мали безліч можливостей для спілкування та спільної гри

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