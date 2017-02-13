Між життям та смертю: Найважча жінка у світі наважались на операцію

36-річна єгиптянка, яка вважається найважчою жінкою в світі, маючи масу тіла 500 кілограмів, була доставлена в індійську лікарню, щоб пройти хірургічні процедури, спрямовані на різке скорочення її маси та шанс на нормальне життя.

Для Еман Ахмед подорож до Мумбаї була її першою за 25 років поїздкою за межі рідного дому в Александрії. Її транспортування вимагало складних процедур: втручання індійського міністра закордонних справ, щоб отримати візу, переоснащення аеробуса спеціальним ліжком, вантажівки в індійському аеропорту, щоб перевезти жінку в лікарню, де кран підняв її ліжко і помістив у спеціальний підрозділ для її лікування.

Ахмед народилася важкою дитиною масою тіла 5 кілограмів. За словами її рідних, жінка почала набирати вагу у віці 11 років і перестала ходити до школи в п'ятому класі, коли їй стало важко рухатися.

​Інсульт спричинив погіршення стану

Її стан погіршився ще два роки тому, коли Ахмед перенесла інсульт, який не тільки прикував її до ліжка, але і вплинув на її мовлення.

Причина надмірної ваги не зовсім зрозуміла. Сім'я жінки зазначає, що їй було поставлено діагноз слоновість, за якої кінцівки набухають через паразитну інфекцію. У Мумбаї вона пройде серію тестів з метою визначити недугу.

У жовтні минулого року лікар у Мумбаї Муффазал Лакдавала який спеціалізується на операціях зі зменшення ваги, відповів на прохання про допомогу від сестри жінки.

Важка організація поїздки

Спочатку індійське посольство в Каїрі відхилило прохання Ахмед щодо візу тому, що вона не могла поїхати в місто для інтерв'ю.

Проте твіт лікаря в грудні, адресований міністру закордонних справ Індії Сушмі Сварадж, яка сама перебувала в лікарні в той час, спричинив негайну відповідь, і віза була швидко надана.

Після цього знадобився час, щоб влаштувати їй подорож до Мумбаї, оскільки жодна авіакомпанія не була готова перевозити жінку в зв’язку з її медичними ускладненнями й особливими заходами, яких вимагало її транспортування. Зрештою вона взяла семигодинний політ на літаку Egypt Air.

До того, як вона прибула в Мумбаї в суботу, індійські лікарі підготували Ахмед до подорожі.

«Команда лікарів перебувала в Єгипті протягом останніх 10 днів, щоб оптимізувати умови для її поїздки», – йдеться в заяві її лікаря.

Єгипетський генеральний консул у Мумбаї Ахмад Халіл, який зустрівся з нею в аеропорту, зазначив, що вона була щаслива прибути до Мумбаї і висловила надію, що її страждання нарешті закінчаться.

Лікування Ахмед у Мумбаї може тривати від двох до трьох місяців. Вона проходитиме баріатричні процедури (операція зі зменшення шлунка, що спрямована на втрату ваги).

На даний момент, Книга рекордів Гіннеса називає Полін Поттер зі Сполучених Штатів, яка важить 291,6 кг, найважчою жінкою в світі. Якщо сім'я Ахмед не помиляється у масі її тіла, то вона набагато важча зі своїми 500 кг.

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