"Рідна планета Трампа?", "живі трансформери?" - 10 найбожевільніших здогадок про відкриття, яке оголосить НАСА

О 8-й годині за Києвом Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (НАСА) проведе прес-конференцію, на якій повідомить про нове відкриття. Відповідно до інформації на сайті управління йдеться про "нові знахідки на планетах, що знаходяться на орбіті інших зірок, відминних від нашого сонця, які також відомі, як екзопланети".

З наближенням часу прес-конференції у соціальних мережах активно ширяться прогнози, здогадки та чутки щодо того, про що власне планують повідомити світу американські науковці.

"НАСА, якщо ви знайшли рідну планету Трампа, то чи плануєте його відправити назад?", - кепкують у Twitter

"Я думаю науковці знайшли прогалини у симуляції, яку ми всі вважаємо реальністю".

"То летять до нас рептилоїди, чи ні?", - кепкує російськомовний твітерянин.

"Може Рай знайшли?", - твітує користувач.

"Ці очікування про відкриття за межами нашої сонячної системи нагадують мені ось цю сцену із фільму "Марс атакує!", - розпопереживався інший.

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​"НАСА, щоб це не було, хай це не буде щось мерзенне!", - бідкаються в Інтернеті, натячкаючи що науковці могли відкрити світ, який населяють страхітлива раса "зергів" з культовою комп'ютерної гри Star Craft.

"До нас наближаються кібер-восьминіги?".

"Відкрили світи про які ми раніше не знали?"

"Трамп рептилоїд?", - пропонує здогадку щодо відкриття інша особа.

"Інопланетяни існують, і всі ми про це знаємо", - твердять у Twitter.

"То якого кольору прибульці?"

"У Лейбористській партії Великої Британії сподіваються, що науковці НАСА заявлять, що лідер лейбористів Джеремі Корбін має шанс стати прем'єром".

"До сьогодні думали, що обсяг космосу дозволяє помістити у нього три апельсини, а тепер дійшли висновку, що влізе і 8. Це надзвичайно! ", - теоритизує про зміст відкриття НАСА твіттерянин.

Інші готові поставити під сумнів будь-які заяви НАСА, бо мовляв американські вчені себе вже дискредитували.

"Ну як НАСА можна називати науковцем? Це ж комедія", - обурюється онлайн жартівник, додаючи до твіта малюнок з наступним текстом: "Ви лише вдумайтесь: З Місяця Земля видається маленькою! При цьому на фото, зробленому з-за Місяця видно наскільки Земля більша. І обидва фото від НАСА".

Яка з теорій виявиться найближчою до правди?

Дізнаємося за лічені хвилини.

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