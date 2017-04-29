У США – справжній бум в індустрії настільних ігор

До того, як завдяки технологічному прогресу стали масово доступними комп’ютери, планшети, телефони та ігрові приставки, протягом тисячоліть люди розважалися граючи у настільні ігри.

Люди можуть зібратися разом, провести час з друзями, подивитися в обличчя один одному, разом посміятися і гарно провести час

Незважаючи на електронну конкуренцію, такий вид розваг повертає собі минулу популярність у США. Індустрія настільних ігор переживає своєрідний ренесанс. Щоправда, самі ігри теж не стоять на місці, їх творці вигадують нові способи заволодіти увагою сучасної вибагливої публіки.

У кав’ярні у каліфорнійському місті Берклі відвідувачам пропонують пиво, каву та... настільні ігри. Саме заради того, аби пограти, тут зібралась група друзів. Вони намагаються врятувати світ від смертоносної хвороби. Гра «ПАНДЕМІЯ» - кооперативна, коли усіх учасників об’єднує спільна мета.

"Раніше я грав багато у комп’ютерні ігри, і це було весело. Але там, лише ти і монітор, навіть якщо у грі задіяні інші люди. Тут ти граєш сам чи у групі чи то один проти одного, чи у спільній грі", - каже один з любителів настільних ігор Джоні.​

Настільні ігри переживають ренесанс. На проекти їх розробки на сайті збору коштів Kickstarter з 2009 року було зібрано півмільярда доларів. Більше ніж на будь-які інші проекти. Покоління, яке зросло на електроніці, шукає свіжих вражень від розваг і повертається до перевірених часом ігор, - пояснює успіх індустрії Родрік Маґсіно – розробник з Чикаго.

"У час засилля цифрових технологій, коли усі грають у відео ігри, прикуті до своїх телефонів, коли кожен сам по собі, настав час для повернення настільних ігор. Люди можуть зібратися разом, провести час з друзями, подивитися в обличчя один одному, разом посміятися і гарно провести час", - каже Родрік.

Створення настільної гри не вимагає великих капіталовкладень, - розповідає інший розробник Алекс Ченґ. Головне мати ідею, каже він.

"Унікальність настільних ігор в тому, що їх легко створити. Для відеоігор потрібно вивчити кодування, цифрову мову. Але якщо ви хочете створити настільну гру, ви можете розпочати з аркушу паперу, на якому ви записуватимете свої думки", - каже Алекс.

Родрік доводив до пуття свою гру приблизно рік. Однак, процес цей цікавий, адже вимагає переважно – грати.

"Теоретично гра може бездоганно працювати у вашій голові. Але ви не знаєте, як на неї реагуватимуть інші люди, чи сприйматимуть вони правила, чи має гра сенс, чи грати в неї легко, чи не дуже усе заплутано. І чи взагалі вона цікава. Я удосконалював свою гру цілий рік, постійно грав і вносив зміни", - ділиться Родрік.

Але сучасні настільні ігри не дешеві. Якщо простеньку гру можна придбати за 10-15 доларів, то більшість ігор обійдуться у 40-50, а ціна найпопулярніших нерідко перевалює за сто доларів.

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