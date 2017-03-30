НАТО і Росія не погоджуються щодо російської агресії проти України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що Північноатлантичний союз і Росія не погоджуються щодо конфлікту в Україні, але таки обмінялися інформацією про пересування своїх військ в інших районах Європи, щоб зменшити напруження.

Як повідомляє ABC News, Єнс Столтенберґ заявив, що між «союзниками і Росією існує очевидна непогодженість щодо кризи в Україні та в її районі».

Він зробив таку заяву після того, як у четвер міністри країн-членів військового альянсу, до якого входять 28 країн, мали першу цього року нараду.

За словами пана Столтенберґа, НАТО закликало Росію «вжити свого значного впливу на екстремістів» у Східній Україні, щоб змусити їх дотримуватися своїх зобов’язань серед продовження сутичок і постійних порушень припинення вогню.

Росія ознайомила представників країн НАТО з розгортанням військ у районі свого західного кордону, тоді як службовці НАТО подали нові дані про розгортання військ у країнах Балтії і в Польщі.

Дивіться також: НАТО і США мають продемонструвати силу, щоб стримати російську агресію, - генерал Скапарротті