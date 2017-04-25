Генсек НАТО підтвердив непохитну підтримку України

У вівторок генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ привітав у штаб-квартирі Альянсу у Брюсселі віце-прем’єр-міністра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванну Климпуш-Цинцадзе.

Під час засідання Комісії НАТО-Україна міністр поінформувала союзників про основні пріоритети Річної національної програми співробітництва України з НАТО на 2017 рік (РНП) і про плани України щодо втілення у життя реформ.



У свою чергу, генеральний секретар Столтенберґ підтвердив непохитну підтримку Альянсом України. Він подякував офіційному Києву за запровадження ним програми реформ у безпековому та оборонному секторах.

Генсек Північноатлантичного альянсу також висловив співчуття родичам загиблого медика-члена СММ ОБСЄ і тих, хто отримав поранення внаслідок вибуху міни в Східній Україні у неділю.

Столтенберґ зазначив, що цей інцидент підкреслив необхідність повного виконання Мінських домовленостей.

Таку позицію висловили і представники країн-членів НАТО, наполягаючи при цьому на важливості гарантування безпеки і свободи пересування спостерігачів ОБСЄ.

Союзники по НАТО також заохочували Україну рухатися в напрямку зміцнення сил оборони та демократичних інституцій, як також боротьби з корупцією.

За повідомленням ЗМІ, під час засідання Комісії НАТО-Україна союзники підтвердили, що протягом поточного року відбудеться візит до України членів Північноатлантичної ради на чолі із генсеком Столтенберґом.









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