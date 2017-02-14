Члени НАТО збільшують оборонні витрати

Однак генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберґ вважає, що цих зусиль поки недостатньо
Європейські члени НАТО і Канада в минулому році збільшили витрати на оборону на 3,8 відсотка, витративши приблизно на 10 мільярдів доларів більше, ніж у 2015 році, повідомив у вівторок генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ. Його заява прозвучала на тлі спроб альянсу покласти край багаторічному скороченню витрат.
«Ми робимо значний крок вперед, але нам потрібно пройти довгий шлях, і цього поки недостатньо», – заявив Столтенберґ на прес-конференції, зазначивши, що президент США Дональд Трамп у двох телефонних розмовах з ним наполягав на необхідності збільшення оборонних витрат.
У 2015 році тільки чотири країни – Великобританія, Польща, Греція і Естонія – досягли цільового показника НАТО, виділивши на оборону 2 відсотки свого ВВП.
Під час виборчої кампанії Доналд Трамп піддав критиці ті країни НАТО, які, за його словами, не платять своїх членських внесків. З того часу він мав дві телефонні розмови з генеральним секретарем НАТО і висловив підтримку альянсу.
У вівторок міністр оборони США Джим Маттіс відбуває до Брюсселя для переговрів.
Столтенберґ заявив, що альянс готовий сісти за стіл переговорів з американським міністром і обговорити з ним різні питання, включно з фінансуванням і роллю НАТО в боротьбі з тероризмом.
Дивіться також: Моніторингові прилади, що замінюють послуги персонального тренера
Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
Facebook Forum