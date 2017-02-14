Члени НАТО збільшують оборонні витрати

Однак генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберґ вважає, що цих зусиль поки недостатньо

Європейські члени НАТО і Канада в минулому році збільшили витрати на оборону на 3,8 відсотка, витративши приблизно на 10 мільярдів доларів більше, ніж у 2015 році, повідомив у вівторок генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ. Його заява прозвучала на тлі спроб альянсу покласти край багаторічному скороченню витрат.

«Ми робимо значний крок вперед, але нам потрібно пройти довгий шлях, і цього поки недостатньо», – заявив Столтенберґ на прес-конференції, зазначивши, що президент США Дональд Трамп у двох телефонних розмовах з ним наполягав на необхідності збільшення оборонних витрат.

У 2015 році тільки чотири країни – Великобританія, Польща, Греція і Естонія – досягли цільового показника НАТО, виділивши на оборону 2 відсотки свого ВВП.

Під час виборчої кампанії Доналд Трамп піддав критиці ті країни НАТО, які, за його словами, не платять своїх членських внесків. З того часу він мав дві телефонні розмови з генеральним секретарем НАТО і висловив підтримку альянсу.

У вівторок міністр оборони США Джим Маттіс відбуває до Брюсселя для переговрів.

Столтенберґ заявив, що альянс готовий сісти за стіл переговорів з американським міністром і обговорити з ним різні питання, включно з фінансуванням і роллю НАТО в боротьбі з тероризмом.

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