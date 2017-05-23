Європейці впевнені, що США захистять їх від Росії – Pew Research

Ставлення до НАТО в Північній Америці та країнах Європи за останній рік покращилось, незважаючи на передвиборчі заяви президента Трампа, що НАТО є «застарілою» організацією, свідчать результати опитування проведеного американським дослідницьким центром Pew (Pew Research Center). Не дивлячись на таку позицію президента США, більшість європейців переконані, що Вашингтон відданий принципу взаємозахисту.

У відповідь на запитання, чи застосують США військову силу, щоб захистити країну-члена НАТО в разі нападу Росії, більшість в кожній країні, де проводилось опитування, відповіли: «Так, застосують».

Водночас, результати опитування показали різне ставлення країн до того, чи мусить НАТО захищати країну- союзника НАТО в разі, якщо на неї нападе Росія. Найменше підтримує надання військової допомоги Німеччина - 40%, причому, на заході Німеччини на території колишньої ФРН 43% вважають, що Берлін має допомогти союзнику НАТО, а на східних територіях – лише 29%.

"Тільки 40% німців кажуть, що Німеччина має надати військову підтримку і захистити союзника НАТО в разі нападу Росії", - твітує Pew.

Найбільше підтримують надання військової допомоги союзнику НАТО в разі нападу Росії - Нідерланди (72%), Польща (62%), США (62%) та Канада (58%).

В середньому 44% населення опитуваних країн вважають Росію найбільшою загрозою своїй країні, включаючи 62% в Польщі, 47% в США та Іспанії, 45% у Франції, 44% в Нідерландах та 43% британців, повідомляє Pew.

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