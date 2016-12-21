Трампу буде радити економіст, який попереджав США про "Смерть від руки Китаю"

Він випередив час, перелічившу усю шкоду якої глобалізм завдав американським робітникам та описав шлях до відновлення нашого середнього класу

Новообраний президент США Дональд Трамп створить новий державний орган, який здійснюватиме контроль за політикою у сфері промисловості та торгівлі. Національну раду з питань торгівлі очолить економіст Пітер Наварро, відомий алармістськими настроями стосовно Китаю.

Професор університету UC Irvine Наварро є автором книги "Смерть від руки Китаю" 2011-го року (Death by China - прим. ГА), у якій відзначає, що державна політика Китаю у сфері торгівлі, маніпуляція курсом національної грошової одиниці та протекціонізм щодо власних виробників призвели до знищення виробничої бази США та безробіття мільйонів американців.

Книга Наварро також стала основою для одноіменного фільму, який вільно доступний у YouTube.

"Кілька років тому я прочитав одну з його книжок і був вражений його аргументами та аналізом. Він випередив час, перелічивши усю шкоду якої глобалізм завдав американським робітникам, та описав шлях до відновлення нашого середнього класу. Він гратиме важливу роль у моїй адміністрації, як радник з питань торгівлі", - наводить слова Трампа щодо Наварро видання The Washington Examiner.

Країна, яка незабаром стане економічним лідером світу також швидко перетворюєтсья на найефективнішого у світі вбивцю

Чимало оглядачів відзначали, що попри нагальність піднятих у книзі Наварро проблем, її сенсаційний та однобічний характер викликає застереження.

"Країна, яка незабаром стане економічним лідером світу також швидко перетворюєтсья на найефективнішого у світі вбивцю. Безсовісні китайські бізнесмени завалюють ринки світу смертельними продуктами. Збочений китайський капіталізм, поєднавши протизаконні торговельні та протекціоністські інструменти, знищує цілі галузі виробництва у США, одне за одним забираючи робочі місця. Посилені збройні сили Китаю прямують до лобового зіткнення із США. Між тим американські бізнесмени, політики та навіть вчені мовчать про цю загрозу", - йдеться у передмові до книжки опублікованій на сайті Amazon.com

Протягом виборчої кампанії Трамп критикував Китай за використання валютних маніпуляцій для створення переваги для вироблених у країні товарів на американському ринку та ін.

"Найкраща програма соціальної підтримки - це наявність у людини роботи! Наші робочі місця забирає Китай та багато інших країн - тому, що у нас некомпетентний президент", - твітував Трамп у 2015-му році.

Після обрання Трамп викликав обурення Пекіна, провівши телефонну розмову із президентом Тайваню, острівною країною права на яку заявляє Китай. Трамп також поставив під сумнів необхідність дотримання політики попередніх президентів США у питанні відносин Вашинтона із Китаєм та Тайванем. Останній користується війською підтримкою США проте Вашинтон не підтримує із Тайванем офіційних дипломатичних відносин заради стабільності стосунків із Китаєм.

"А Китай нас запитав, чи можна девалювати власне грошову одиницю (через це нашим компаніям важко конкурувати із китайськими), та оподатковувати імпорт до Китаю із США?", - твітував нещодавно Трамп після гострої реакції Пекіна на його заяви щодо Тайваню.

Повідомлення про призначення Наварро викликало застереження з боку ряду коментаторів.

"Добром для економіки США це не закінчиться", - твітує професор школи міжнародних відносин Fletcher School та дописувач The Washington Post Даніель Дрезнер.

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