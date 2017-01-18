2016-й – найспекотніший рік в історії

Третій рік поспіль Земля встановлює рекорд найвищої глобальної температури. 2016-й був найспекотнішим роком з часу, коли ведуться записи, урядові науковці повідомили в середу. Вони звинувачують у цьому в основному спричинене людством глобальне потепління та частково природний Ель-Ніньйо, який з того часу вже зник.

Використовуючи дещо різні методи вимірювання, НАСА і Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) оголосили, що торішня глобальна температура перевищувала температуру 2015-го на 0,12 і 0,04 градуса за Цельсієм відповідно.

Записи ведуться з 1880 року. Це вже вп’яте за дванадцять років земна куля встановлює новий річний рекорд тепла. Попередні рекорди були встановлені в 2016, 2015, 2014, 2010 і 2005 роках.

Більша частина рекордної спеки надійшла від газів, що утворюються внаслідок спалювання нафти, вугілля та газу й утримують тепло, поділився своїми розрахунками працівник НАСА Шмідт. Лише близько 12 відсотків було пов’язано з Ель-Ніньйо – періодичними потепліннями частини Тихого океану, які змінюють погоду в усьому світі, зазначив він.

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