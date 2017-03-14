Спеціальні потреби

Мови
Актуально

Негода може зашкодити цвітінню сакури у Вашингтоні

Показати коментарі

Перший великий зимовий буревій прийшов на Східне узбережжя США аж на початку весни – у вівторок, 14-го березня, й разом із собою приніс сльоту та сніг. Найгірше буревій вразив штати Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Коннектикут, Пенсильванію та Вірджинію, де влада оголосила надзвичайний стан.

Сніг випав у столиці США

Сніг випав у столиці США

Що ж до Вашингтона, то тут через сніг деякі райони опинилися без електроенергії, але громадський транспорт роботу не припинив.

Ще напередодні метеорологи попереджували, що сніговий шторм вкриє місто невеликими сніговими заметами – заввишки від шести до двадцяти сантиметрів. На жаль, випав він і на квіт фруктових та декоративних дерев, що вже встигли розпуститися у місті.

Щовесни у Вашингтоні квітне близько 3800 вишневих дерев, висаджених біля рукотворного басейну між річкою Потомак та Вашингтонським каналом, оточеного пам'ятниками і монументами. В гарні роки подивитися на їхнє цвітіння до столиці США приїжджає близько півтора мільйона туристів. Такий притік мандрівників сприятливо впливає на місцеву економіку.

Однак, як пише видання Washingtonian, навіть якщо сакури в столиці США встоять перед негодою цього разу, в довгостроковій перспективі на них чатують інші загрози. Зокрема, поступово шкодять деревам і самі фестивалі цвітіння сакури, що відбуваються в місті щорічно.

В Національній парковій службі США, яка опікується сакурами, стверджують – натовпи туристів часто не надто делікатно поводяться з деревами: люди ходять по корінню, обнімають стовбури й гілки, що часто призводить до пошкоджень японських вишень.

У результаті щороку Національна паркова служба висаджує на заміну до дев’яти десятків дерев, кожне з яких обходиться в 600 доларів.

Дивіться також: У Вашингтоні зацвіла сакура

У Вашингтоні зацвіла сакура. Відео
please wait
0:02:11
0:00:00 /0:02:11
Direct link

  • 16x9 Image

    Тетяна Харченко

    Має більш ніж 16-річний досвід у журналістиці. Починала з роботи кореспондентки на радіо «Континент» у Києві. Відтоді працювала журналісткою на телеканалі СТБ, а також у виданнях «Україна молода», «Газета по-українськи», «Новинар», спеціальним кореспондентом і текстовим редактором ранкових випусків телеканалу СІТІ, оглядачем і головною редакторкою сайту «Медіа Бізнес»; дописувала для National Geographic Україна.

    Має дві вищі освіти. За першою – філолог-фольклорист. Диплом режисера документального кіно отримала як стипендіатка програми Fulbright в американському університеті Wake Forest, що у Північній Кароліні.

    Є авторкою кількох документальних короткометражних фільмів, два з яких – «Пісні надії» та «Солдат-метелик» – були показані на американських кінофестивалях RiverRun International Film Festival та Princeton Film Festival. З «Голосом Америки» з весни 2014 року. Працює одночасно як відео-операторка, журналістка та продюсерка. Відзняла серію сюжетів про українську діаспору в США з Бостона, Нью-Йорка, Парк-Сіті, Балтимора, Вашингтона, Фінікса та Нью-Джерсі.

    Підписатись

Facebook Forum

Інше за темою

Back to top
XS
SM
MD
LG