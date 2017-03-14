Негода може зашкодити цвітінню сакури у Вашингтоні

Перший великий зимовий буревій прийшов на Східне узбережжя США аж на початку весни – у вівторок, 14-го березня, й разом із собою приніс сльоту та сніг. Найгірше буревій вразив штати Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Коннектикут, Пенсильванію та Вірджинію, де влада оголосила надзвичайний стан.

Що ж до Вашингтона, то тут через сніг деякі райони опинилися без електроенергії, але громадський транспорт роботу не припинив.

Ще напередодні метеорологи попереджували, що сніговий шторм вкриє місто невеликими сніговими заметами – заввишки від шести до двадцяти сантиметрів. На жаль, випав він і на квіт фруктових та декоративних дерев, що вже встигли розпуститися у місті.

Щовесни у Вашингтоні квітне близько 3800 вишневих дерев, висаджених біля рукотворного басейну між річкою Потомак та Вашингтонським каналом, оточеного пам'ятниками і монументами. В гарні роки подивитися на їхнє цвітіння до столиці США приїжджає близько півтора мільйона туристів. Такий притік мандрівників сприятливо впливає на місцеву економіку.

Однак, як пише видання Washingtonian, навіть якщо сакури в столиці США встоять перед негодою цього разу, в довгостроковій перспективі на них чатують інші загрози. Зокрема, поступово шкодять деревам і самі фестивалі цвітіння сакури, що відбуваються в місті щорічно.

В Національній парковій службі США, яка опікується сакурами, стверджують – натовпи туристів часто не надто делікатно поводяться з деревами: люди ходять по корінню, обнімають стовбури й гілки, що часто призводить до пошкоджень японських вишень.

У результаті щороку Національна паркова служба висаджує на заміну до дев’яти десятків дерев, кожне з яких обходиться в 600 доларів.

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