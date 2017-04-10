Ніл Ґорсач склав присягу судді Верховного суду США

У Верховному суді США відновлено консервативну більшість





Через чотирнадцять місяців після смерті судді Антоніна Скалії, Верховний суд США знову засідатиме в повному складі з дев'яти осіб: в понеділок присягу судді Верховного суду склав Ніл Ґорсач.

Згідно із законом США, новий члени колегії Верховного суду склав дві присяги у ході двох окремих церемоній.



Першу, закриту церемонію в Верховному суді провів голова колегії Джон Робертс. Пізніше колега Робертса суддя Ентоні Кеннеді провів церемонію приведення до присяги в Трояндовому саду Білого дому в присутності президента Дональда Трампа.



Трамп запропонував кандидатуру Ґорсача в кінці січня. Минулого тижня Сенат схвалив її за підсумками гострих дискусій, що супроводжувалися міжпартійними розбіжностями. За призначення Ґорсача проголосували 54 сенатори в підконтрольній республіканцям палаті, проти нього висловилися 45 законодавців.



Ніхто з республіканців не голосувала проти затвердження Ґорсача, який протягом десяти років працював суддею федерального апеляційного суду. У той же час його підтримали три сенатори-демократи.



З приходом 49-річного Ґорсача у Верховному суді, що складається з дев'яти суддів, відновлюється консервативна більшість з п'яти осіб.



Демократи в Сенаті спробували скористатися процедурної тактикою філібастера, щоб заблокувати голосування, але республіканці у відповідь на це змінили правила Сенату, з тим щоб для затвердження суддів Верховного суду було достатньо простої більшості голосів.



Багато демократів критикували процес заповнення вакансії, що виникла після смерті судді Скалії. Екс-президент Барак Обама висунув на цю посаду суддю Мерріка Ґарланда, але республіканці відмовилися проводити слухання у справі його затвердження, часто пояснюючи це тим, що йшов останній рік президентства Обами, і вибір кандидатури повинен був зробити переможець президентських виборів в листопаді.

Дивіться також: Неймовірна історія сили духу ветеранів АТО, які реабілітуються в Лос-Анджелесі