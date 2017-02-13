Нетаньягу не визначається щодо Палестинської держави

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу уникає відповіді на запитання, чи він і далі підтримує пропозицію про створення Палестинської держави. Він уникнув відповіді в час відльоту до США на розмови з новим президентом Дональдом Трампом, – читаємо на сторінці інформаційного агентства Reuters.

Ізраїльський керівник ніколи офіційно не відмовився від підтримку пропозиції про Палестинську державу, але палестинці кажуть, що це зобов’язання стало безпредметним перед лицем побудови єврейських поселень на окупованих палестинських територіах.

Ізраїльський міністр громадської безпеки Гілад Ердан заявив армійському радіо, що всі члени «кабінету безпеки», включно з прем’єром, виступають проти Палестинської держави.

Якщо ця позиція буде підтверджена, це означатиме відхід від політики «двох держав» і ставитиме Ізраїль перед рядом дипломатичних, політичних і демографічних проблем у зв’язку з тим, що робити з палестинцями, які тепер мають обмежене самоуправління.

Правого напрямку ізраїльські політики закликають до анексії частини Західного Берега – пише Reuters – проти чого виступив Нетаньягу, хоча минулого місяця, за повідомленням газети Haaretz, він заявив про розв’язку, яку назвав «Палестинська держава – мінус», що передбачає лише обмежений палестинський суверенітет

Уже раніше Нетаньягу зумовив існування Палестинської держави демілітаризацією, довготерміновою присутністю ізраїльських військ на Західному Березі і визнанням палестинцями Ізраїлю як «єврейської держави». Натомість анексія Західного Берега і абсорпція кількох мільйонів палестинців змінить єврейський характер Ізраїлю.

Представник Організації визволення Палестини, відповідаючи на заяву Ердана, сказав, що дії крайньо правого уряду Ізраїлю на місцях унеможливлюють встановлення Палестинської держави.

Палестинці вимагають встановлення своєї держави на окупованих територіях Західного Берега, сектора Газа та зі Східним Єрусалимом як своєю столицею.

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