Сенат Нідерландів проголосував за Угоду про асоціацію України з ЄС

Сенат Нідерландів (верхня палата парламенту) проголосував за ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

Це голосування є одним із завершальних етапів ратифікації Угоди. Після нинішнього голосування, підпису монарха, що є в Нідерландах головою держави, і передачі ратифікаційних документів до Брюсселя угоду ще має формально схвалити Рада ЄС.

Нідерланди є єдиною країною ЄС, яка до цього часу не схвалила угоду з Україною. Майбутнє документа було в невизначеності після того, як 61% учасників рекомендаційного референдуму в квітні 2016 року висловився проти угоди з Україною. При цьому в референдумі взяли участь понад 32% виборців, таким чином, долю угоди вирішили менш ніж 19,7% нідерландських виборців.

У лютому в Нідерландах нижня палата парламенту вже проголосувала за ратифікацію угоди. Перед цим уряд Нідерландів, всупереч результатам минулорічного референдуму, таки домігся на саміті ЄС у грудні минулого року ухвали символічної так званої «брюссельської декларації», що мала на меті заспокоїти критиків угоди.