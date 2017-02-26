Автомобіль в'їхав у натовп у Новому Орлеані: 28 поранених, підозрюваний знаходиться під вартою

У Новому Орлеані автомобіль в'їхав у натовп людей під час святкового параду. 28 людей отримали поранення. Підозрюваний знаходиться під вартою, повідомляє поліція.

Глава місцевої поліції Майкл Гаррісон заявив, що перевіряється версія керування автомобілем у стані сп'яніння. Представники ЗМІ двічі питали Гаррісона, чи є підозри, що це був теракт. Він не сказав "ні", але заявив, що це схоже на випадок керування автомобілем у нетверезому стані.

"Ми підозрюємо, що він був у стані алкогольного сп'яніння", заявив очільник місцевої поліції.

Голова міської аварійно-рятувальної служби доктор Джефф Елдер повідомив, що 21 людина госпіталізована, 5 людей знаходяться під наглядом. Сім інших людей відмовились від госпіталізації. Є постраждалі різного віку - від 3-4-річних до дорослих 30-40 років.

Серед поранених була офіцер поліції Нового Орлеану. Гаррісон повідомив, що офіцер, яка була при виконанні службових обов'язків наразі проходить медичні тести, що визначать рівень ушкоджень. Вона "у гарному настрої", сказав Гаррісон.

Інцідент стався під час параду, присвяченого Марді Гра - американському аналогу Масляної, коли тисячі людей зібрались у центрі міста.

21-річна Кортні Маккініс розповіла газеті The New Orleans Advocate, що здавалося, що водій автомобіля не розумів, що він накоїв.

Дивіться також: Україна може розраховувати на сильнішу підтримку від США - експерт