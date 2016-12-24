Мешканці Нью-Йорка і туристи святкують Різдво

Останнього вечора в Нью-Йорку було прохолодно, але ніщо не змогло відохотити людей прибути до Центру Рокефеллера, щоб оглянути цьогорічну різдвяну ялинку. Висотою в 28 метрів, ялинка є символом різдвяного сезону як для місцевих нью-йоркчан, так і багатьох відвідувачів.

Деякі люди в останній хвилині роблять покупки для родичів і друзів, інші попросту милуються прикрашеними вітринами крамниць, різдвяною музикою і колядками. Це чарівне… прикраси… ялинка… люди – все тут чарівне.

«Все це підкреслює те, що робить Нью-Йорк особливим містом, – говорить молода жінка. Якби не ці натовпи людей, це не був би Нью-Йорк».

Один чоловік додає, що він розпочав різдвяні покупки ще наприкінці минулого місяця, відразу після Дня подяки, тому що покупки останнього дня – це завжди проблема.

Молода жінка каже, що різдв’яні покупки – це її проблема, бо вона завжди це робить в останню мить.

На щастя, в Нью-Йорку багато продавців і в крамницях, і просто неба, але якщо ви хочете приємно провести час – найкраще місце … таки просто неба.

У різдвяний час в Нью-Йорку, як у кожному американському місті зустрінете добровольців благодійної організації Salvation Army, які збирають гроші для потребуючих.

«Нью-Йорк – це чудове місто – каже жінка – велике місто з великим серцем».

Дивіться: відеосюжет про Різдво у Нью-Йорку (англійською мовою):