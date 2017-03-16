Нідерланди: виборці вирішили майже усе залишити, як було

Антиіммігрантська Партія свободи, яка пропонувала вихід Нідерландів з ЄС, зазнала виборчої поразки від урядової Ліберальної партії прем’єр-міністра Рютте.
Справжнім виборчим індикатором стануть результати боротьби Марін Ле Пен за президентську посаду у Франції
Прем’єр заявив, що голосування стало подією, "в якій Нідерланди після Brexit і американських виборів сказали стоп хибному різновиду популізму".
Голландські парламентські вибори розглядали як перевірку настроїв європейських виборців у рік, коли Франція обиратиме нового президента, а в Німеччині відбудуться загальні вибори.
Агенція Reuters цитує професора соціології Корнельського університету у США Мейбель Березін із застереженням, що поразку Вілдерса, який був депутатом парламенту майже 20 років, не можна розглядати, як ознаку спаду хвилі популізму у Європі.
"Справжнім виборчим індикатором стануть результати боротьби Марін Ле Пен за президентську посаду у Франції", - сказала Березін.
Французький президент Франсуа Олланд назвав результати "чіткою перемогою проти екстремізму" і через Twitter "тепло привітав" Марка Рютте.
Представник німецького канцлера Анґели Меркель схвально назвав Нідерланди "чемпіоном".
Але лідер Партії свободи Герт Вілдерс вказав, що його однопартійці складатимуть другу найбільшу фракцію у парламенті і проголосив, що "патріотична весна ще прийде".
За попередніми результатами підрахунку голосів, найбільших здобутків у Нідерландах домоглася Зелена-ліва партія, яка виступає на захист довкілля та прав іммігрантів. Зелені додали собі 10 місць, отримавши загалом 14 мандатів у парламенті.
Кількість місць у парламенті Нідерландів виділяють відповідно до кількості здобутих партіями голосів виборців.
Це означає, що партія прем’єр-міністра Рютте, хоч і має понад 30 мандатів зі 150-ти, вимушена йти на переговори з іншими партіями про створення урядової коаліції.
Коаліційні переговори можуть тривати кілька тижнів, або навіть місяців.
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