Нідерланди: виборці вирішили майже усе залишити, як було

Антиіммігрантська Партія свободи, яка пропонувала вихід Нідерландів з ЄС, зазнала виборчої поразки від урядової Ліберальної партії прем’єр-міністра Рютте.

Справжнім виборчим індикатором стануть результати боротьби Марін Ле Пен за президентську посаду у Франції

​Прем’єр заявив, що голосування стало подією, "в якій Нідерланди після Brexit і американських виборів сказали стоп хибному різновиду популізму".

Голландські парламентські вибори розглядали як перевірку настроїв європейських виборців у рік, коли Франція обиратиме нового президента, а в Німеччині відбудуться загальні вибори.

Агенція Reuters цитує професора соціології Корнельського університету у США Мейбель Березін із застереженням, що поразку Вілдерса, який був депутатом парламенту майже 20 років, не можна розглядати, як ознаку спаду хвилі популізму у Європі.

"Справжнім виборчим індикатором стануть результати боротьби Марін Ле Пен за президентську посаду у Франції", - сказала Березін.

Французький президент Франсуа Олланд назвав результати "чіткою перемогою проти екстремізму" і через Twitter "тепло привітав" Марка Рютте.

Представник німецького канцлера Анґели Меркель схвально назвав Нідерланди "чемпіоном".

Але лідер Партії свободи Герт Вілдерс вказав, що його однопартійці складатимуть другу найбільшу фракцію у парламенті і проголосив, що "патріотична весна ще прийде".

За попередніми результатами підрахунку голосів, найбільших здобутків у Нідерландах домоглася Зелена-ліва партія, яка виступає на захист довкілля та прав іммігрантів. Зелені додали собі 10 місць, отримавши загалом 14 мандатів у парламенті.

Кількість місць у парламенті Нідерландів виділяють відповідно до кількості здобутих партіями голосів виборців.

Це означає, що партія прем’єр-міністра Рютте, хоч і має понад 30 мандатів зі 150-ти, вимушена йти на переговори з іншими партіями про створення урядової коаліції.

Коаліційні переговори можуть тривати кілька тижнів, або навіть місяців.

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