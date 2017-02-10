Прихильник Трампа Ґерт Вілдерс сподівається на перемогу у Нідерландах

Ґерт Вілдерс пропонує повернути Нідерландам велич. Він сподівається, що на виборах 15 березня його Партія свободи (PVV) здобуде право формувати уряд і обіцяє тоді закрити кордони для іммігрантів та провести референдум про доцільність членства у Європейському Союзі.

Рівень популярності Партії свободи зростає, але навіть у разі успіху на виборах інші партії Нідерландів можуть не допустити її урядування, якщо відмовляться вступати з нею в коаліцію.

Вілдерс каже, що його надихає успіх минулорічного британського референдуму за вихід з ЄС, а також намагання президента США Дональда Трампа обмежити імміграцію з мусульманських країн.

Ми втратили нашу національну державу у процесі федералізації ЄС.

"Якби ми у Нідерландах і у Європі зробили те, що робить пан Трамп, а саме закрили кордони для людей з таких місць як Сирія, тоді ті люди, включно з терористами, не потрапили б до нашої країни, і багато невинних жертв тероризму у Європі сьогодні були би живі", - заявив політик на дебатах у національному парламенті 1 лютого.

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте відповів на закид Вілдерса, що розпалювання нетерпимості між людьми навпаки - поширює, а не долає проблему тероризму.

Вілдерс вважає, що його країну і цілу Європу "накрила іммігрантська хвиля цунамі".

Ґерт Вілдерс агітував проти схвалення Угоди про асоціацію ЄС з Україною. Коли більшість учасників у Нідерландах минулого року проголосували "НІ", Вілдерс назвав результат "вотумом недовіри європейській еліті", та "початком кінця ЄС".

Результати референдуму не мають сили закону, але стали політичною перешкодою для ратифікації Нідерландами Угоди ЄС про асоціацію та вільну торгівлю з Україною.

"Я вважаю, що демократії потрібна національна держава, - сказав Вілдерс у нещодавньому інтерв’ю британськрому телеканалу SKYNews, - Ми втратили нашу національну державу у процесі федералізації ЄС. Він починався з економічної співпраці, а став політичним проектом".

Випробування Євросоюзу виборами:

15 березня - парламентські вибори у Нідерландах. Партія свободи хоче припинення членства країни в ЄС.

23 квітня (тур1) 7 травня (тур2) - президентські вибори у Франції. Кандидат Марін Ле Пен пропонує відмовитися від європейської валюти і припускає референдум про перебування у Євросоюзі.

Жовтень - парламентські вибори в Німеччині. Євроскептична партія "Альтернатива для Німеччини" гостро критикує урядовий альянс Анґели Меркель за згоду прийняти велику кількість біженців із Сирії.

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