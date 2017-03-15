Вибори у Нідерландах - випробування європейської ідеї

Нідерландські виборці у середу першими цього року покажуть рівень підтримки засадничих цінностей Євросоюзу у трьох ключових країнах організації. Наступного місяця на президентських виборах голосуватиме Франція, а Німеччину восени очікують загальні вибори.

Індикатором, за результатами голосування нині, стане рівень підтримки Партії свободи на чолі з Ґертом Вілдерсом, який пропонує вихід Нідерландів з ЄС, обмежити імміграцію, а також закрити усі мечеті й заборонити Коран.

Ґерт Вілдерс називав себе прихильником Дональда Трампа

На телевізійних дебатах цього тижня головний суперник Вілдерса - чинний прем’єр-міністр Марк Рютте назвав пропозиції Вілдерса “фальшивими вирішеннями”.

На початку парламентської виборчої кампанії партія Вілдерса була на перших місцях у рейтингах підтримки. Але за тиждень до голосування результати опитування обіцяли Партії свободи друге місце і 25 мандатів зі 150-ти.

Голосування у Нідерландах відбувається на тлі дипломатичного протистояння з Туреччиною.

Саме Партія свободи приваблює найбільшу увагу на цих виборах, бо її успіх або поразка покаже, наскільки далеко зайшли євроскептичні настрої у серці Європи, і чи готові європейські виборці повторити крок американських, проголосувавши за політиків, які відмежовуються від ліберально-демократичного курсу й обіцяють різкі кроки проти іммігрантів та протекціонізм замість відкритості в економіці.

Ґерт Вілдерс заявляв, що зрештою його країна має порушити питання виходу з Європейського Союзу і обіцяв, що після “Брекзиту” Європа побачить і “Ніекзит”.

Українське питання

Вілдерс, на відміну від Марін Ле Пен у Франції, не виявляв захоплення політикою російського президента Путіна.

Але він опинився на боці противників Угоди про асоціацію ЄС з Україною на референдумі у Нідерландах минулого року, заявивши тоді, що він виступає проти будь-яких асоціацій ЄС з новими країнами, бо це означало б “більше Європи”.

Розслідування газети Нью-Йорк Таймс вказало, що до антиукраїнської кампанії у Нідерландах перед референдумом була причетна “мережа проросійських активістів”, яка стала рупором негативної інформації про Україну з російських джерел.

Деякі оглядачі назвали голландський референдум щодо України прикладом зовнішнього втручання у механізми демократії Заходу.

На тлі застережень про подібні втручання уряд Нідерландів вирішив, що виборчі комісії рахуватимуть паперові бюлетені вручну і зведуть використання комп’ютерів до мінімуму, щоб уникнути загрози маніпуляцій через Інтернет.

Коаліціада

Навіть якщо справдяться інші передбачення і партія Вілдерса вийде на перше місце, вона навряд чи зможе завоювати більшість - 76 місць у парламенті і право самостійно формувати уряд.

Нині за голоси виборців країни змагається рекордна кількість партій - 28.

Політична система у Нідерландах як правило не віддає владу в руки одній партії і політики змушені формувати коаліції.

Досі урядувати Ґерту Вілдерсу не випадало. 2010 року Партія свободи домоглася відчутного успіху - 24 мандати, але в урядову коаліцію Вілдерс не увійшов.

Відтоді Вілдерс, який перебуває під постійною охороною поліції, загострив критику ісламу, називаючи ту релігію “тоталітаристською ідеологією”.

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