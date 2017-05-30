Нормандський формат обговорює Україну «по гарячих слідах» зустрічі Макрона та Путіна

В Берліні проводиться робоча зустріч в нормандському форматі щодо Україні, повідомляє уряд Німеччини.

Зустріч заступників міністрів закордонних справ Німеччини, Франції, України та Росії покликана «розглянути поточну ситуацію з дотримання режиму припинення вогню на місці конфлікту та виконання інших зобов’язань в рамках Мінських угод», - оголосив прес-секретар уряду Німеччини Мартін Шефер.

Напередодні, президент Франції Макрон обговорив питання України з Путіним, домовившись поновити діалог з питання України. «Ми детально обговорили ситуацію» в Україні, - сказав Макрон після перемовин, додавши, що обидві сторони прагнуть «якомога швидше провести діалог в нормандському форматі і поділитись повною картиною ситуації», повідомляє Politico

Макрон також закликав до продовження мирного процесу і «деескалації» насильства на сході України.

Дивіться також: До Дня пам'яті у Вашингтоні сходяться до меморіалу загиблих під час В’єтнамської війни