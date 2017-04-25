КНДР відзначила 85-у річницю заснування армії масштабними артилерійськими навчаннями

Північна Корея у вівторок провела масштабні артилерійські навчання до 85-ї річниці заснування збройних сил країни.
Про це повідомляє Міністерство оборони Південної Кореї.
Навчання пройшли в районі портового міста Вонсан на східному узбережжі країни.
Раніше деякі оглядачі висловлювали припущення, що з нагоди річниці заснування армії КНДР Пхеньян може здійснити чергові ракетні або ядерні випробування.
Святкування відбувалися саме в той день, коли американський атомний підводний човен USS Michigan прибув до Південної Кореї. ВМС обох країн, разом з Японією проводять військові навчання у західних водах Корейського півострова.
Згідно з планом, навчання триватимуть до середи. Саме у середу президент Трамп збирає у Білому домі всіх 100 американських сенаторів для брифінгу, увага якого зосереджуватиметься на питанні Північної Кореї.
Останнім часом США і КНДР обмінювалися різкими заявами.
Північна Корея застерегла, що відповість на можливий ракетний удар з боку США власним ударом. Президент США Дональд Трамп, зі свого боку, пообіцяв «вирішити проблему» КНДР.
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