КНДР відзначила 85-у річницю заснування армії масштабними артилерійськими навчаннями

Північна Корея у вівторок провела масштабні артилерійські навчання до 85-ї річниці заснування збройних сил країни.

Про це повідомляє Міністерство оборони Південної Кореї.

Навчання пройшли в районі портового міста Вонсан на східному узбережжі країни.

Раніше деякі оглядачі висловлювали припущення, що з нагоди річниці заснування армії КНДР Пхеньян може здійснити чергові ракетні або ядерні випробування.

Святкування відбувалися саме в той день, коли американський атомний підводний човен USS Michigan прибув до Південної Кореї. ВМС обох країн, разом з Японією проводять військові навчання у західних водах Корейського півострова.

Згідно з планом, навчання триватимуть до середи. Саме у середу президент Трамп збирає у Білому домі всіх 100 американських сенаторів для брифінгу, увага якого зосереджуватиметься на питанні Північної Кореї.

Останнім часом США і КНДР обмінювалися різкими заявами.

Північна Корея застерегла, що відповість на можливий ракетний удар з боку США власним ударом. Президент США Дональд Трамп, зі свого боку, пообіцяв «вирішити проблему» КНДР.

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