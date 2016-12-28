КНДР прискорює програму виготовлення ядерної зброї

Наступний рік буде найбільш сприятливим для Північної Кореї прискорити програму розробки атомної зброї. Згідно з високопоставленим службовцем Північної Кореї, який недавно втік до Південної Кореї, цьому сприятиме зміна державного керівництва у Вашингтоні і Сеулі.

Таку заяву зробив другий за статусом дипломат КНДР у Лондоні Тай Йон Хо. У серпні він утік до Південної Кореї. Тай Йон Хо найвище поставлений дипломат КНДР, я утік на Південь за останні майже 20 років.

У вівторок, на прес-конференції для південнокорейських репортерів, він дав ясно зрозуміти, що він не ознайомлений з ядерною програмою Північної Кореї, але висловив переконання, що Китай суворо не покарає Північну Корею з приводу її ядерної програми, тому що результатом колапсу Північної Кореї була б дружня до США об’єднана Корея.

Тай Йон Хо заявив, що лідер КНДР Кім Чен Ин не має планів відмовитися від ядерної зброї навіть тоді, якщо йому запропонують велику суму грошей. Колишній дипломат сказав, що Кім прискорює програму виготовлення ядерної зброї, щоб до кінця наступного року мати ядерні озброєння.

Північна Корея провела цього року два ядерні випробування і запустила понад 20 балістичних ракет. Вона також прилюдно заявила про свій намір досягти можливості уразити Сполучені Штати ядерною зброєю.

Новообраний президент Дональд Трамп заявив, що він віддає перевагу тому, щоб Японія і Південна Корея виготовили свою ядерну зброю для відстрашування Північної Кореї. Це зустрілося з критикою з боку адміністрації президента Обами, яка підтримує багаторічну політику непоширення ядерної зброї.

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