Нуньєс відсторонився від розслідування зв’язків штабу Трампа з Росією

Розслідування тепер очолять конгресмени-республіканці Майкл Конавей, Трей Ґауді і Том Руні

Голова комітету з розвідки Палати представників республіканець Девін Нуньєс тимчасово не братиме участі в розслідуванні можливих зв'язків між членами виборчого штабу Дональда Трампа і Кремлем. У Конгресі вже заявили, що замість Нуньєса розслідування очолить республіканець Майкл Конавей. Йому допомагатимуть Трей Ґауді і Том Руні.



У заяві, поширеній вранці в четвер, Нуньєс повідомив, що відразу кілька «груп ліберальних активістів» подали скарги на нього в Офіс з етики Конгресу США. Звинувачення на свою адресу голова Комітету з розвідки назвав «вигаданими і політично мотивованими», заявивши, що збирається негайно зустрітися з представниками Офісу з етики для того, щоб захистити свою позицію.



Нагадаємо, минулого тижня Нуньєс скасував закриті слухання, на яких мали свідчити директор ФБР Джеймс Комі і глава АНБ Майк Роджерс, що викликало роздратування демократів, які стверджують, що дії Нуньєса зменшують довіру до нього і дискредитують його можливість керувати процесом розслідування.



Як з'ясувалося, перед тим, як зробити сенсаційну заяву про те, що новообраний президент Трамп випадково потрапив під спостереження, яке велося щодо неназваного підозрюваного в резиденції Trump Tower, Нуньєс зустрівся з якимсь джерелом в Білому домі. Законодавці-демократи вважали це неприпустимим, тому що Нуньєс отримав інформацію від джерела, залежного від президента Трампа, і оголосив її, не повідомивши про це інших членів Комітету з розвідки.



Член комітету, демократ Адам Шифф закликав Нуньєса самоусунутися від розслідування. Нуньєс відмовився. В інтерв'ю різним ЗМІ він стверджував, що розслідування йде успішно і що його відносини з іншими законодавцями - «хороші».



У свою чергу, газета The Washington Post повідомила, що адміністрація Дональда Трампа намагалася не допустити, щоб колишня виконуюча обов'язки міністра юстиції США Селлі Єйтс дала свідчення Комітету з розвідки щодо Майкла Флінна – екс-радника президента з національної безпеки. Згідно з газетою, Єйтс повинна була розповісти про ланцюг подій, що передував відставці Флінна, в тому числі «про його спроби приховати таємні переговори з послом Росії». Білий дім тоді заявив, що не намагався перешкоджати виступу Єйтс.

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