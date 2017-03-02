NYT: aдміністрація Обами намагалася полегшити розслідування зв’язків команди Трампа з Росією

Джерела New York Times стверджують, що союзники США передавали інформацію про зустрічі оточення Трампа і російських чиновників в Європі

Деякі співробітники адміністрації президента Барака Обами докладали зусиль, щоб полегшити майбутнім слідчим пошук інформації про можливі зв’язки штабу Дональда Трампа з російськими органами влади.

Про це повідомляє газета New York Times.

Газета посилається на бесіди з декількома нинішніми і колишніми чиновниками, деякі з яких заявляли, що «виступають, щоб звернути увагу на ці матеріали і домогтися належного розслідування Конгресом».

У публікації йдеться, що інформація надходила від різних союзників США, включаючи Великобританію і Нідерланди. У ній описувалися зустрічі між російськими чиновниками і оточенням Трампа, які проходили в європейських містах.

Газета також посилається на перехоплення американськими розвідувальними службами розмов російських чиновників, які обговорювали контакти з оточенням Трампа.

Трамп відкидав попередні публікації газети, в яких стверджувалося, що американські органи влади мають інформацію про неодноразові контакти між людьми, пов’язаними з передвиборчим штабом Трампа, і співробітниками російської розвідки.

За даними New York Times, в останні дні адміністрації Обами чиновники обробляли первинну розвідувальну інформацію і узагальнювали її в доповідях, яким надавався низький рівень секретності, щоб з ними могли ознайомитися більше людей, і щоб донести делікатну інформацію до членів Конгресу.

В газеті сказано, посилаючись на службовців колишньої адміністрації, що Обама не був причетний до цих зусиль. Проте започатковане Обамою розслідування дійшло висновку, що президент Росії Володимир Путін доручив провести кампанію з метою вплинути на президентські вибори в листопаді минулого року з метою допомогти Трампу вийти переможцем.

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